Las chaquetas militares de los años 2000 vuelven a aparecer como una de las prendas más fuertes del invierno 2026 . Con botones metálicos, hombros marcados y aire vintage, regresan para reemplazar abrigos básicos y sumar carácter a looks simples. La combinación en tendencia que más funciona es directa: jeans rectos o anchos , remera básica y botas biker .

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Las cortinas de tela en el dormitorio están pasadas de moda: la tendencia no se lava, es práctica y estética

El resultado tiene fuerza, pero no parece disfraz si se mantiene el resto del outfit sobrio.

La moda 2026 viene recuperando prendas con identidad: cuero gastado, bolsos estructurados, zapatos Derby y chaquetas de inspiración militar.

Vogue destacó el regreso de la chaqueta militar dosmilera como parte de una estética que combina nostalgia, estructura y guiños al uniforme, pero con una lectura más actual.

Las chaquetas militares de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y botas biker (1)

No se trata de usar camuflado de pies a cabeza, sino de tomar una prenda fuerte y combinarla con básicos modernos.

Cómo usarla con jeans

Los jeans rectos, wide leg o relajados son los que mejor acompañan esta chaqueta. Evitan que el look quede demasiado rígido y le dan una caída más actual.

Una remera blanca, una polera fina o una camisa simple alcanzan para equilibrar el peso visual de la prenda.

Las chaquetas militares de los años 2000 están de vuelta y se combinan con jeans y botas biker (2)

Si la chaqueta tiene bordados, galones o botones dorados, conviene evitar collares grandes o accesorios demasiado llamativos.

Por qué las botas biker completan el look

Las botas biker suman un contraste urbano. Tienen peso visual, pero no compiten con la chaqueta si el resto del conjunto se mantiene simple.

También sirven para bajar la solemnidad militar. En vez de parecer uniforme, el conjunto se ve más callejero y actual.