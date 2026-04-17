Durante varios inviernos, el abrigo “lindo” parecía ir por dos caminos bastante previsibles: o el tapado de paño prolijo, o la campera corta más funcional. Pero el otoño 2026 empezó a empujar otra imagen, mucho más visible y con más personalidad.

Un jean vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

Un blazer vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

No vuelve cualquier prenda de pelo sintético: la que reaparece con fuerza es el tapado shaggy de piel sintética , ese modelo de pelo largo, volumen blando y aire vintage que recuerda a los 70 y a ciertos looks noventeros más glamorosos.

Ese es el punto que cambia todo. Durante mucho tiempo, el tapado de piel sintética quedó asociado a una prenda para salir de noche o a un guiño demasiado dramático.

En 2026, en cambio, aparece usado de otra manera: con jeans rectos, botas simples, vestidos fluidos, prendas boho o incluso combinaciones bastante cotidianas.

Harper’s Bazaar, al seguir uno de los looks recientes de Jennifer Lopez , mostró justamente esa lógica : un tapado shaggy blanco sobre un vestido estampado y botas, con una vibra setentosa mucho más llevable que teatral.

Un tapado vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026 (1)

Vogue UK también remarcó que las versiones vistas este año siguen teniendo algo de “mob wife”, pero se sienten bastante más usables que en la ola anterior.

La silueta que más ruido hace no es la corta ni la prolija

Si lo que buscás es detectar cuál versión puede pegar más, la señal va bastante clara hacia el tapado de pelo largo, un poco oversized y con textura bien visible.

Lo que sube es una pieza más expresiva, con movimiento, algo descontracturada y con presencia suficiente como para convertir un look básico en algo memorable.

Por qué funcionará muy bien en Argentina

El otoño argentino tiene un detalle que le juega a favor a esta tendencia: muchas veces el look de media estación queda en una zona tibia, ni demasiado abrigada ni demasiado jugada.

El tapado shaggy resuelve eso rápido porque suma textura, volumen y un punto de impacto sin obligar a cambiar toda la base del outfit.

Un tapado vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026 (1)

Con jean oscuro, sweater neutro y botitas ya funciona. Con falda midi y bota alta, también. Incluso sobre un vestido simple, arma un conjunto más interesante sin pedir accesorios raros.

Esa facilidad para “hacer el look” es parte de lo que viene sosteniendo su regreso tanto en calle como en selección de compras de temporada.

El error que lo puede arruinar

Lo más fácil con una prenda así es pasarse. Si el tapado ya tiene pelo largo, volumen y aire vintage, no necesita competir con demasiadas otras referencias retro al mismo tiempo. Ahí es donde muchos looks se van al disfraz.

Lo que mejor funciona en 2026 es usarlo como única pieza protagonista y dejar que el resto se mantenga bastante limpio: denim, pantalón oscuro, botas sobrias, cartera simple, maquillaje más contenido.

Un tapado vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026 (1)

Justamente por eso ahora se siente más actual: no vuelve como traje de personaje, vuelve como contraste dentro de un look real.