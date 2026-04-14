Un blazer vintage que volverá a estar de moda en otoño 2026

No vuelve el blazer de oficina: vuelve el que cambia la silueta
Ese es el punto que hace distinta esta tendencia. No se trata del blazer clásico de traje ni del oversize que se usa abierto con jean y remera.
Lo que sube ahora es otra cosa: una chaqueta que marca la cintura y se abre suavemente desde abajo, con un efecto peplum que ordena todo el look.
En 2026 las insiders están dejando atrás el blazer boxy para llevar uno más estructurado, con cintura definida y aire casi escultórico.
Por qué justo este otoño puede volver a funcionar
En Argentina hay una razón muy concreta para que esta prenda tenga sentido: el otoño pide capas, pero también orden. Cuando arrancan los sweaters, los tapados livianos, las botas y las polleras midi, muchas veces el look se vuelve pesado o demasiado básico.
Ahí este blazer hace una diferencia real, porque suma estructura sin necesidad de meter volumen extra.
Además, combina muy bien con varias de las líneas que ya vienen fuertes en 2026: hombros más presentes, faldas con personalidad y una sastrería menos blanda que la de años anteriores.
La clave para usarlo
Acá está el error más común: pensar que, porque la inspiración viene de los 40 o los 50, hay que vestirse entera como de época. En realidad pasa lo contrario. Lo que mejor lo aterriza a 2026 es el contraste. Un blazer así funciona mucho más con jean recto, pantalón oscuro, falda simple, bota sobria o incluso con una camisa blanca bastante limpia.
Vogue mostró justamente que la Bar jacket actual puede convivir con prendas mucho más relajadas, incluso denim, sin perder elegancia. La tendencia no pide look de archivo; pide una sola pieza fuerte que haga el trabajo.