29 de mayo de 2026 - 10:25

Los sweaters de rayas retro regresan y serán tendencia en el invierno 2026

Los sweaters de rayas retro vuelven con fuerza este invierno 2026 y se convierten en una de las grandes tendencias de la moda.

Estilo
Por Ignacio Alvarado

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Durante los últimos años, los sweaters lisos y minimalistas dominaron gran parte del mercado. Sin embargo, la búsqueda de prendas con identidad propia impulsa el regreso de diseños más llamativos y expresivos. En ese contexto, las rayas horizontales vuelven a ganar terreno dentro de la moda, especialmente en combinaciones de colores cálidos y tonos inspirados en la naturaleza.

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Los modelos más buscados presentan rayas anchas en tonos bordó, azul petróleo, verde oliva, marrón chocolate y beige. Estas combinaciones permiten construir outfits visualmente atractivos sin perder elegancia. Además, los tejidos gruesos y las siluetas oversized refuerzan la comodidad, una característica que sigue siendo fundamental dentro de las nuevas tendencias.

La influencia vintage también juega un papel central. Las redes sociales y las pasarelas internacionales muestran cada vez más prendas inspiradas en décadas pasadas, pero reinterpretadas para adaptarse al estilo actual. Así, los sweaters de rayas retro se transforman en una pieza clave dentro de la ropa de otoño e invierno.

Cómo se combinan los sweaters a la moda de la temporada

Una de las razones del éxito de los sweaters de rayas retro es su enorme versatilidad. Pueden combinarse con jeans rectos, pantalones amplios de sastrería o incluso faldas largas, logrando looks cómodos y modernos. La idea es equilibrar el protagonismo visual del tejido con prendas más simples y neutras.

Las tendencias del otoño-invierno 2026 también los muestran junto a tapados largos de paño, botas vintage y zapatillas retro de gamuza. Esta mezcla de texturas y estilos crea conjuntos sofisticados, pero sin perder naturalidad. Además, los accesorios discretos ayudan a que el sweater se convierta en el foco principal del outfit.

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Otro aspecto importante es que esta prenda funciona para distintas edades y estilos personales. A diferencia de otras modas pasajeras, los sweaters rayados poseen un carácter atemporal que facilita su incorporación al guardarropa. Por eso, muchas marcas los presentan como una inversión segura dentro de la moda de temporada.

Así, el otoño-invierno 2026 confirma que los clásicos nunca desaparecen por completo. Los sweaters de rayas retro regresan renovados y demuestran que las mejores tendencias suelen ser aquellas que logran combinar nostalgia, comodidad y estilo en una sola prenda.

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