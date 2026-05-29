29 de mayo de 2026 - 16:45

El zapato peep toe vintage que volverá a estar de moda en invierno 2026

Los peep toe regresan con una estética más pulida: taco fino, horma elegante y un guiño retro que combina con looks de noche y oficina.

Los Andes | Redacción Estilo
El zapato peep toe vintage vuelve a aparecer entre las tendencias de invierno 2026. Después de varias temporadas dominadas por mocasines, ballerinas y botas, este modelo con abertura frontal regresa en una versión más elegante y menos cargada. La clave está en el equilibrio: no vuelve el peep toe exagerado de los 2000.

Regresa una versión más sofisticada, con taco moderado, punta limpia y materiales como charol, cuero liso, satén o gamuza.

Who What Wear también ubicó los peep toes dentro de las tendencias de tacos para 2026, con una estética modernizada y más fácil de adaptar a looks actuales.

El atractivo está en que deja ver apenas la punta de los dedos, sin convertirse en sandalia completa. Es un gesto retro, pero más refinado.

Cómo se usa en invierno argentino

En Argentina, el peep toe funciona mejor para salidas, eventos, oficina o días de otoño-invierno no tan fríos. No es el zapato más práctico para lluvia, pero sí puede elevar un look simple.

Se puede usar con pantalón sastrero, jean recto oscuro, vestido midi, pollera tubo o conjunto monocromo.

Los colores más fáciles son negro, bordó, chocolate, nude y charol oscuro. También vuelve el peep toe metalizado para noche, pero con una presencia más puntual.

El detalle que lo hace moderno

Para que no parezca antiguo, conviene evitar plataformas demasiado altas, brillos excesivos o formas muy redondeadas.

La versión 2026 se ve más actual cuando tiene líneas limpias, taco cómodo y una abertura frontal pequeña.

También se puede llevar con medias finas en ciertos looks de pasarela, aunque en la vida diaria esa combinación exige más cuidado para que no se vea forzada.

