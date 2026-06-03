El fin de los implantes: el fármaco que regenera dientes naturales ya superó sus pruebas en humanos

La odontología ha dado un paso histórico con el éxito de los primeros ensayos del TRG-035 , el fármaco diseñado para regenerar piezas dentales . Tras completar su fase inicial en humanos sin efectos adversos, este tratamiento biológico promete sustituir el implante de titanio por dientes naturales con raíz propia para el año 2030 .

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La medicina odontológica registra este avance gracias a la investigación de la Universidad de Kioto y la empresa Toregem Biopharma . El descubrimiento, validado por la revista Science Advances, se centra en un anticuerpo que bloquea los mecanismos moleculares que frenan el desarrollo dental en la adultez .

La base de esta terapia radica en neutralizar la proteína USAG-1 , un elemento que actúa como un freno natural e impide la formación de nuevas estructuras. Al eliminar esta barrera, el cuerpo recupera la capacidad de desarrollar lo que los científicos denominan una tercera dentición de manera totalmente orgánica.

Lo más fascinante es que los seres humanos conservamos yemas embrionarias bajo las encías desde el nacimiento. El medicamento activa estas formaciones para que brote un órgano masticatorio funcional, con su propia sensibilidad y el mismo ADN de la persona. Esto elimina la necesidad de perforaciones óseas dolorosas para colocar pernos metálicos.

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Qué revelaron los primeros ensayos clínicos en humanos

Los primeros ensayos realizados en el Hospital Universitario de Kioto con 30 voluntarios adultos confirmaron la seguridad del fármaco a inicios de 2026. Ahora, el proyecto entra en su segunda fase, enfocada en niños con agenesia congénita, una condición que impide el crecimiento de dientes permanentes.

"La odontología avanza hacia una era libre de prótesis artificiales, lo que devolverá la confianza a través de la ciencia biológica aplicada".

Cuándo podría estar disponible el tratamiento para el público general

Debido a la importancia de este avance para la salud infantil, el Ministerio de Salud de Japón le otorgó la categoría de "medicamento huérfano", lo que acelerará los trámites para su comercialización masiva. Si los resultados pediátricos son positivos, el tratamiento se extenderá a adultos que hayan perdido piezas por caries, fracturas o enfermedades de las encías para finales de esta década.