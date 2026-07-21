21 de julio de 2026 - 10:09

La física cuántica cambia lo que sabíamos del número pi: así es la nueva fórmula que lo representa

Científicos del Indian Institute of Science logran una nueva expresión matemática para la constante universal que simplifica cálculos extremos en la teoría de cuerdas.

La historia el número pi cambia para siempre gracias a la física cuántica.&nbsp;

La historia el número pi cambia para siempre gracias a la física cuántica. 

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Por Daniela Leiva

Un grupo de expertos en física ha logrado reescribir la forma en que entendemos el número pi tras siglos de asociarlo estrictamente a la geometría circular. A través del estudio de las colisiones de partículas a altas energías, han hallado una nueva representación que promete revolucionar la manera en que resolvemos las ecuaciones más complejas del universo cuántico.

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Esta noticia no implica que el valor de 3,14159... haya cambiado, ya que nadie ha corregido el número que se enseña en las escuelas. Lo que Arnab Priya Saha y Aninda Sinha han descubierto es una herramienta distinta para invocarlo dentro de la física de frontera, permitiendo que aparezca bajo una serie matemática que antes era desconocida.

¿Cómo ayuda la nueva fórmula a entender el choque de partículas?

El avance se centra en las llamadas amplitudes de dispersión, que describen qué sucede cuando las partículas interactúan entre sí. Tradicionalmente, estas ecuaciones se vuelven tan densas que resultan casi imposibles de manejar. La nueva fórmula permite que el número pi emerja de una forma distinta, facilitando que los científicos operen con problemas de alta energía que antes estaban estancados.

Esta nueva cara de pi surge de la combinación de los diagramas de Feynman, que esquematizan las interacciones cuánticas, con la función beta de Euler, un pilar de la teoría de cuerdas. Al unir estos mundos, los investigadores encontraron que pi podía representarse mediante un método convergente que encaja con las vibraciones de las cuerdas microscópicas, permitiendo alcanzar cálculos más complejos que los logrados originalmente en 2024.

¿Por qué esta idea había sido abandonada hace cincuenta años?

Lo más sorprendente es que esta vía de investigación ya se había intentado explorar a principios de la década de 1970. En aquel entonces, los físicos la descartaron rápidamente por su extrema complejidad técnica. Sin embargo, el desarrollo de nuevas herramientas matemáticas permitió que el equipo actual retomara el camino, encontrando conexiones incluso con el comportamiento de los agujeros negros.

Aunque no veremos aplicaciones de esta fórmula en la vida cotidiana inmediata, su impacto en la ciencia básica es profundo. Al hacer más manejables los cálculos en entornos de alta energía, la física cuántica está abriendo una puerta para entender mejor fenómenos como la turbulencia y la percolación, acercándonos a descifrar los secretos más íntimos de la materia.

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