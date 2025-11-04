En menos de 30 minutos: el truco de limpieza japonés que es furor y puede dejar tu casa como nueva

Este proceso de limpieza es ideal para realizar antes de finalizar el año, ya que permite renovar el orden de tu hogar.

El Oosouji refiere a un método japonés que propone una limpieza profunda del hogar. Lo suelen llevar adelante familias que buscan mantener cada ambiente en orden utilizando pocos recursos. Consiste en vaciar, depurar, limpiar y reorganizar todos los espacios de tu casa.

Limpieza y orden del hogar Este método de limpieza puede ayudarte a mejorar las energías de tu casa. Cuándo y cómo hacerlo de manera correcta Suele ejecutarse una o dos veces al año, especialmente hacia mitad de calendario o en diciembre. Suele practicarse en casas donde la limpieza convive con un enfoque espiritual que invita a desprenderse de lo innecesario y generar un clima más armónico.

Este enfoque vincula tareas prácticas con una actitud de calma. Impulsa un proceso sostenido cuyo propósito es eliminar suciedad, reorganizar muebles y descartar objetos sin uso. Además se priorizan productos naturales y destaca su efecto en espacios cotidianos como baño y cocina. Allí donde suele concentrarse la humedad, la grasa y los olores, se intenta restaurar un equilibrio sin depender de químicos agresivos.

Cómo planificar la rutina La planificación es la clave. Antes de empezar, es necesario apartar tiempo suficiente, preparar materiales y definir el recorrido por la vivienda. Ese ajuste previo evita retrocesos: cajas para separar lo descartable, bolsas para basura y productos de uso frecuente.

El vinagre, el limón y el bicarbonato resuelven la mayor parte de las intervenciones. La limpieza comienza de arriba hacia abajo, siguiendo un sentido continuo a lo largo de paredes, muebles y pisos, hasta completar la habitación. Mantener la dirección evita que el polvo vuelva a zonas previamente limpias.

Materiales necesarios – Vinagre – Limón – Bicarbonato – Bolsas de basura – Cajas para clasificación – Paños de limpieza – Herramientas básicas de desagote (opcional) Paso a paso - Limpiar paredes y superficies de arriba hacia abajo. - Seguir un mismo sentido alrededor del ambiente. - Separar objetos: conservar, regalar, desechar. - Limpiar uno a uno los elementos que permanecen. - Reorganizar muebles y objetos de modo funcional. - Ventilar al iniciar, durante y después de la limpieza. - Atender baño y cocina con énfasis en desagües. - Vaciar, limpiar y reorganizar heladera, congelador y despensa. Feng Shui El Feng Shui enseña cómo la escoba, la limpieza y el hogar influyen en la energía. Esta limpieza general se traduce en un ejercicio de rutina anual que reconfigura el hogar con un criterio práctico. El resultado es un espacio más habitable, menos cargado y más consciente.