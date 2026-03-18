El detalle oculto del lavarropas que casi nadie revisa y puede arruinar la limpieza de tu ropa

El lavarropas funciona a diario en la mayoría de los hogares , pero suele quedar relegado en términos de mantenimiento, lo que termina afectando tanto su rendimiento como el estado de las prendas. Especialistas en limpieza doméstica advierten que este electrodoméstico necesita una limpieza profunda regular para evitar acumulación de residuos internos.

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La recomendación general indica realizar un desarme y limpieza completa al menos una vez por mes, mientras que en casos de uso poco frecuente ese plazo puede extenderse, aunque nunca más allá de los 90 días. Esta tarea resulta clave para conservar el buen funcionamiento del equipo y prevenir daños en la ropa .

Siguiendo los pasos de este truco cada mes, tu lavarropas no dejará olores raros en tu ropa.

El problema principal radica en la acumulación progresiva de restos de detergente, suavizante, pelusas y suciedad en distintas partes del lavarropas. Con el tiempo, estos residuos afectan la calidad del lavado y generan consecuencias visibles: olores desagradables en las prendas, restos de jabón adheridos o incluso manchas difíciles de eliminar. La falta de mantenimiento no solo reduce la eficacia del lavado, sino que también puede deteriorar la ropa de forma permanente.

El procedimiento comienza con el retiro del plato ubicado en el fondo del tambor.

El tambor del lavarropas tiende a concentrar residuos debido al contacto constante con detergentes, prendas sucias, bacterias y depósitos calcáreos.

- Esta pieza se extrae quitando una tapa a presión y luego un tornillo con destornillador de punta estrella.

- Una vez removido, se debe lavar con una mezcla de agua, vinagre blanco y detergente, utilizando un cepillo pequeño para alcanzar zonas difíciles.

- Con el plato fuera, queda expuesta una parte interna donde suelen acumularse pelusas y suciedad. Es necesario retirar los restos visibles y aplicar la misma solución de limpieza para eliminar cualquier residuo adherido.

- Esta mezcla se prepara con partes iguales de agua y vinagre blanco, a la que se le agregan unas gotas de detergente. Para facilitar su aplicación, se recomienda usar un atomizador que permita llegar a rincones más complejos.

- El siguiente paso consiste en limpiar el tambor, la puerta, los compartimentos de jabón y suavizante, y el frente del lavarropas.

- Este proceso asegura una higiene completa y evita que los residuos vuelvan a contaminar la ropa en lavados posteriores.

limpieza de lavarropas Este simple mantenimiento del lavarropas puede mejorar el rendimiento del equipo y evitar reparaciones costosas. WEB

Filtros y zonas clave que no se deben descuidar

Los filtros cumplen un rol fundamental en el funcionamiento del equipo y suelen acumular pelusas con facilidad. Por eso, se deben limpiar regularmente con agua y detergente. En particular, el filtro de la bomba resulta esencial para el drenaje del agua. Si se obstruye, el lavarropas puede comenzar a desagotar mal o dejar residuos dentro del tambor.

También es importante limpiar la goma de la puerta y todos los pliegues donde se acumula humedad, ya que allí suelen formarse olores intensos. Durante la limpieza profunda, es normal percibir aromas desagradables debido a la suciedad acumulada.

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Hábitos que prolongan la vida útil del lavarropas

Además de la limpieza mensual, conviene incorporar rutinas simples que eviten la acumulación de residuos. Realizar ciclos de limpieza de tambor con frecuencia ayuda a mantener el interior en buen estado. En equipos sin esta función, se puede utilizar un programa de lavado largo y agregar vinagre blanco en los compartimentos.