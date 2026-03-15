15 de marzo de 2026 - 12:24

Una fórmula simple de limpieza le devuelve el brillo a los cubiertos de plata en pocos minutos

Los cubiertos de plata pueden oscurecerse y opacarse con el tiempo, pero existe un truco doméstico de limpieza que ayuda a recuperar su brillo original.

En pocos minutos se elimina la capa oscura gracias a este truco de limpieza.

En pocos minutos se elimina la capa oscura gracias a este truco de limpieza.

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Por Redacción

Los cubiertos de plata suelen oscurecerse con el paso del tiempo debido a una reacción química natural que genera una capa opaca sobre su superficie. Este cambio de color puede hacer que las piezas pierdan su aspecto brillante, incluso cuando la limpieza es frecuente y se conservan cuidadosamente.

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Afortunadamente, existe un método doméstico muy simple que permite devolverles su brillo sin dañarlos. Con agua caliente, bicarbonato de sodio y papel aluminio se puede generar una reacción que elimina la corrosión superficial y restaura el aspecto metálico en pocos minutos.

limpieza de cubiertos
La suciedad puede eliminarse con métodos simples que restauran el brillo del metal.

La suciedad puede eliminarse con métodos simples que restauran el brillo del metal.

Por qué los cubiertos de plata se oscurecen con el tiempo

  • El oscurecimiento de la plata ocurre principalmente por la presencia de azufre en el ambiente. Cuando este elemento entra en contacto con el metal, se produce una reacción química que forma una capa oscura llamada sulfuro de plata.
  • Esta capa es la responsable de que los cubiertos, bandejas o utensilios de plata pierdan su brillo característico. Aunque el metal no se deteriora en profundidad, la superficie se vuelve opaca y cambia de color.
  • El fenómeno es completamente natural y puede acelerarse si la plata se expone al aire, a ciertos alimentos o a ambientes con humedad elevada.

Por esa razón, incluso los objetos de plata que se guardan durante largos períodos pueden presentar manchas o un tono oscuro cuando vuelven a utilizarse.

limpieza de cubiertos
La efervescencia no daña el material, solo despega la suciedad hacia el aluminio.

La efervescencia no daña el material, solo despega la suciedad hacia el aluminio.

Cómo se realiza el truco con bicarbonato y aluminio que limpia la plata

Uno de los trucos domésticos más conocidos que recomienda The Spruce para limpiar plata, utiliza una reacción química entre el aluminio, el bicarbonato de sodio y el agua caliente.

Materiales necesarios

  • Un recipiente resistente al calor.
  • Papel aluminio.
  • Agua hirviendo.
  • 1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
  • Cubiertos de plata.

Paso a paso

  1. Forrá el interior de un recipiente con papel aluminio, colocando el lado brillante hacia arriba.
  2. Llená el recipiente con agua hirviendo.
  3. Agregá una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
  4. Introducí los cubiertos de plata asegurándote de que estén en contacto con el papel de aluminio.
  5. Dejá reposar entre 3 y 5 minutos.

Durante este proceso, el azufre responsable de la corrosión se transfiere al aluminio. Este intercambio químico permite que la superficie de la plata recupere su brillo original.

Una vez finalizado el proceso, retirá los cubiertos del agua, enjuagá con agua limpia y secalos cuidadosamente con un paño suave.

limpieza de cubiertos

La pérdida de brillo en los cubiertos de plata es un proceso natural, pero no significa que deban reemplazarse. Con estos métodos simples, logran mantenerse limpios como el primer día.

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