17 de marzo de 2026 - 17:12

Cómo lavar la ropa deportiva y eliminar olores difíciles: los trucos de limpieza que realmente funcionan

Especialistas en limpieza han compartido métodos que permiten recuperar la calidad de las prendas y prolongar su vida útil.

Limpieza ropa deportiva
Por Redacción

Mantener la limpieza de la ropa deportiva requiere cuidados específicos que muchas veces se pasan por alto. El uso frecuente, la transpiración y la humedad generan olores persistentes y manchas difíciles que no siempre salen con un lavado común. Especialistas en limpieza han compartido métodos concretos que permiten recuperar las prendas y prolongar su vida útil.

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La limpieza de la ropa deportiva no tiene por qué ser un proceso complicado.

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Errores comunes que arruinan la ropa deportiva

Uno de los fallos más habituales aparece justo después de entrenar.

- Guardar la ropa húmeda dentro de un bolso o mochila crea el ambiente ideal para la proliferación de bacterias y malos olores. Este descuido complica luego cualquier intento de limpieza.

- La humedad prolifera bacterias y olores que después es muy difíciles sacarlos. A partir de esto, se recomienda ventilar las prendas lo antes posible y evitar dejarlas sin lavar durante varios días.

También señala que no conviene mezclar este tipo de indumentaria con prendas pesadas como jeans o ropa con cierres, ya que el roce puede deteriorar los tejidos sintéticos.

Limpieza ropa deportiva

Cómo lavar correctamente la ropa deportiva

El proceso de lavado influye directamente en la durabilidad de las prendas.

- Dar vuelta la ropa antes de colocarla en el lavarropas mejora la limpieza en las zonas donde se acumula el sudor.

- Otro punto clave es la temperatura del agua. El uso de agua caliente entre 40 y 60 grados debilita las fibras sintéticas. La recomendación es optar por agua fría o, como máximo, ciclos de hasta 30 grados.

- En cuanto a los productos, el jabón líquido resulta más adecuado que el polvo. El suavizante, en cambio, no es recomendable porque bloquea la capacidad de absorción del tejido. Como alternativa, el vinagre de alcohol cumple una doble función: suaviza las telas y elimina olores persistentes.

limpieza lavarropas
Siguiendo los pasos de este truco cada mes, tu lavarropas no dejará olores raros en tu ropa.

Siguiendo los pasos de este truco cada mes, tu lavarropas no dejará olores raros en tu ropa.

Cómo eliminar olores y manchas difíciles

Cuando el olor a humedad ya está instalado, el tratamiento previo marca la diferencia. A las prendas con olor a humedad, hay que sumergirlas en agua y una buena cantidad de vinagre de alcohol. Tras dejarlas reposar entre una y dos horas, se pueden lavar normalmente.

Fórmulas caseras para manchas específicas

Para manchas amarillas:

- 3 cucharadas de bicarbonato

- 3 cucharadas de agua oxigenada

- 1 cucharada de jabón lavavajillas

- Jugo de un limón

Para blanquear prendas o medias muy sucias:

- 2 cucharadas de percarbonato

- 2 cucharadas de sal

- 1/2 tapón de detergente

- Un chorro de vinagre

- Agua caliente para activar el percarbonato

Para manchas de maquillaje:

- 3 cucharadas de bicarbonato

- 3 cucharadas de jabón lavavajillas

- 2 cucharadas de alcohol (o agua oxigenada en prendas de color)

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