Pocos lo conocen: por qué poner una esponja en el lavarropas es clave para la limpieza de tu casa

Este truco de limpieza puede mejorar el funcionamiento del electrodoméstico sin la necesidad de gastar de más.

esponja de la cocina para los platos
La convivencia con mascotas o el desgaste natural de las prendas generan un desafío común: la proliferación de pelos, pelusas e hilos sueltos que se adhieren tenazmente a la ropa durante el lavado. Estos residuos no solo afectan la apariencia de las prendas, sino que también pueden comprometer el funcionamiento y limpieza del lavarropas.

Lavarropas
Para mantener el lavarropas en buen estado, es clave limpiar la goma, donde se acumulan residuos y humedad.

Para mantener el lavarropas en buen estado, es clave limpiar la goma, donde se acumulan residuos y humedad.

Frente a este problema, ha surgido una solución sorprendentemente simple que ha ganado popularidad en redes sociales y ha sido validada por especialistas en limpieza: el uso de una esponja de cocina durante el ciclo de lavado.

Lavarropas
El tambor del lavarropas tiende a concentrar residuos debido al contacto constante con detergentes, prendas sucias, bacterias y depósitos calcáreos.

El tambor del lavarropas tiende a concentrar residuos debido al contacto constante con detergentes, prendas sucias, bacterias y depósitos calcáreos.

Por qué se recomienda usar una esponja

- Durante el lavado, la esponja actúa como un imán que atrae y retiene pelos, pelusas e hilos sueltos gracias a la fricción entre las prendas.

- Esto evita que los residuos se redistribuyan y se adhieran a otras prendas.

Beneficios de limpieza extra

- Preservación de tu ropa: Minimiza la formación de "pilling" o bolitas, especialmente en tejidos como el algodón, poliéster y mezclas.

- Protege los detalles: Evita que pelos y pelusas se incrusten en costuras, cierres y áreas con textura.

- Calidad del lavado: Mejora la eficiencia de los detergentes y suavizantes al eliminar interferencias en la superficie de las prendas.

En La Plata quieren un crematorio para mascotas
Tener mascotas en casa implica cuidar la limpieza de nuestras prendas.

Tener mascotas en casa implica cuidar la limpieza de nuestras prendas.

Precauciones importantes

- Evitar usar esponjas con superficies metálicas o abrasivas (pueden dañar las prendas).

- Evita tejidos de seda natural: La delicadeza extrema de las fibras puede verse comprometida por cualquier elemento adicional en el lavado.

- Encajes y bordados delicados: Riesgo de enganche en texturas complejas y abiertas.

Recomendaciones de uso

- Usar esponjas nuevas y clásicas de cocina.

- En casos de mucha acumulación de pelos, se pueden agregar varias esponjas.

- Después del lavado, retirar los residuos de la esponja y reutilizarla en ciclos posteriores.

