Pocos lo conocen: por qué poner una esponja en el lavarropas es clave para la limpieza de tu casa

La convivencia con mascotas o el desgaste natural de las prendas generan un desafío común: la proliferación de pelos, pelusas e hilos sueltos que se adhieren tenazmente a la ropa durante el lavado. Estos residuos no solo afectan la apariencia de las prendas, sino que también pueden comprometer el funcionamiento y limpieza del lavarropas.
Frente a este problema, ha surgido una solución sorprendentemente simple que ha ganado popularidad en redes sociales y ha sido validada por especialistas en limpieza: el uso de una esponja de cocina durante el ciclo de lavado.
Por qué se recomienda usar una esponja
- Durante el lavado, la esponja actúa como un imán que atrae y retiene pelos, pelusas e hilos sueltos gracias a la fricción entre las prendas.
- Esto evita que los residuos se redistribuyan y se adhieran a otras prendas.
Beneficios de limpieza extra
- Preservación de tu ropa: Minimiza la formación de "pilling" o bolitas, especialmente en tejidos como el algodón, poliéster y mezclas.
- Protege los detalles: Evita que pelos y pelusas se incrusten en costuras, cierres y áreas con textura.
- Calidad del lavado: Mejora la eficiencia de los detergentes y suavizantes al eliminar interferencias en la superficie de las prendas.
Precauciones importantes
- Evitar usar esponjas con superficies metálicas o abrasivas (pueden dañar las prendas).
- Evita tejidos de seda natural: La delicadeza extrema de las fibras puede verse comprometida por cualquier elemento adicional en el lavado.
- Encajes y bordados delicados: Riesgo de enganche en texturas complejas y abiertas.
Recomendaciones de uso
- Usar esponjas nuevas y clásicas de cocina.
- En casos de mucha acumulación de pelos, se pueden agregar varias esponjas.
- Después del lavado, retirar los residuos de la esponja y reutilizarla en ciclos posteriores.