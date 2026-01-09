9 de enero de 2026 - 19:46

Menos de lo que crees: cuál es el tiempo mínimo de ejercicio que debes hacer si tenés más de 50 años

El sedentarismo es uno de los mayores riesgos que enfrentan muchas personas. Conocer la cantidad de ejercicio adecuada es vital para la salud.

Estos ejercicios dan más vitalidad a las personas de 60 años.

Por Redacción

Una investigación publicada en la revista British Journal of Sports Medicine aportó datos concretos sobre la cantidad de actividad física necesaria para contrarrestar los efectos de pasar gran parte del día sentado. El trabajo reunió información individual de cuatro estudios realizados en Noruega, Suecia y Estados Unidos y analizó a 11.989 personas de 50 años o más.

En lugar de recurrir a cuestionarios, los investigadores utilizaron acelerómetros colocados en la cadera, lo que permitió medir con precisión cuántas horas permanecían sentados los participantes y cuántos minutos acumulaban de actividad moderada a vigorosa, como caminar rápido, subir escaleras a buen ritmo, trotar suave o andar en bicicleta con cierta intensidad.

Los riesgos del sedentarismo

Los datos obtenidos se vincularon con registros oficiales de mortalidad y se realizó un seguimiento durante un período superior a cinco años. En ese lapso se registraron 805 muertes, lo que representó el 6,7% de la muestra. El análisis reveló que permanecer sentado más de 12 horas diarias se asoció con un 38% más de riesgo de muerte en comparación con quienes permanecían sentados alrededor de 8 horas por día, pero esta diferencia solo se observó en las personas que realizaban menos de 22 minutos diarios de actividad moderada a vigorosa. Cuando el ejercicio alcanzaba ese umbral, el aumento del riesgo dejaba de ser evidente.

La cantidad mínima de ejercicio recomendada

El estudio también mostró que cada incremento en la cantidad de movimiento sumaba beneficios.

- Agregar 10 minutos diarios de actividad moderada a vigorosa se asoció con una reducción del 15% del riesgo de muerte entre quienes pasaban menos de 10,5 horas sentados por día, y con una disminución del 35% entre quienes superaban ese tiempo.

- Incluso las actividades suaves, como moverse dentro de la casa o realizar tareas livianas, aparecieron relacionadas con un menor riesgo, especialmente en las personas que permanecían sentadas durante 12 horas o más.

Estos resultados respaldan la idea de que acumular entre 20 y 25 minutos diarios de actividad moderada a vigorosa puede neutralizar gran parte del impacto negativo del sedentarismo en la adultez mayor, aun cuando las rutinas obliguen a pasar muchas horas frente a un escritorio o una pantalla.

