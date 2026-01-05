Ni 10 mil pasos ni gimnasio: cuántos minutos por día tenés que caminar para empezar a bajar de peso

Descubrí cómo el tiempo que le dedicás a caminar impacta en tu metabolismo, cerebro y corazón. De 15 a 60 minutos: el plan ideal para quemar grasas y vivir más.

Caminar para "reiniciar" el cuerpo: los beneficios de salir a andar según cuánto tiempo le dediques.

Caminar es el ejercicio favorito de quienes buscan salud sin complicaciones y también bajar de peso. Sin embargo, no todos los paseos rinden igual. La ciencia confirma que el impacto en tu cuerpo depende directamente de la duración y la intensidad con la que te muevas y no de la cantidad de pasos que realices.

Según investigaciones revisadas por The Telegraph y la OMS, caminar de forma diaria tiene un impacto directo en tu salud cardiovascular, cerebral y metabólica. Para que este ejercicio sea efectivo, Paddy Dempsey, investigador de la Universidad de Deakin, sugiere la regla de "hablar, pero no cantar": un ritmo lo suficientemente ágil para notar calor y una leve falta de aire. Este ajuste asegura que el cuerpo reciba el estímulo necesario para quemar grasas y fortalecer el sistema inmune.

image De las calorías al cerebro: el poder de los minutos Si solo disponés de 15 minutos, no los subestimes. Una sesión breve a paso ligero puede quemar entre 60 y 90 calorías. Además, realizar estos paseos de forma regular reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular drásticamente, pasando del 13% al 4%, y mejora la sensibilidad a la insulina por varias horas.

Al llegar a los 30 minutos, los beneficios se trasladan al cerebro. Un estudio de la Universidad de Maryland demostró que este intervalo mejora la memoria y fortalece las conexiones neuronales, previniendo el deterioro cognitivo relacionado con la edad. En este punto, el gasto calórico sube hasta las 180 calorías.

El umbral para quemar grasa y dormir mejor, según la ciencia Para quienes buscan resultados estéticos, los 45 minutos son el número mágico. Este tiempo es el más eficaz para reducir la grasa visceral (la que rodea los órganos). Estudios demuestran que mantener este hábito por 12 semanas permite reducir casi 3 centímetros de cintura en promedio.

image Si extendés la caminata a 60 minutos, el beneficio es integral. Caminar una hora diaria reduce un 26% las probabilidades de sufrir depresión y baja los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Además, garantiza un sueño mucho más reparador y profundo, especialmente en mujeres posmenopáusicas. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 150 y 300 minutos de actividad moderada por semana. La clave no es la distancia, sino la constancia: incluso el paseo más corto es mejor que quedarse sentado en el sillón.