Hacer pilates es bueno, pero los especialistas afirman: este es el mejor ejercicio para eliminar la flacidez en los brazos

Hacer pilates es bueno para la postura , la movilidad y el control del cuerpo . Pero cuando el objetivo es reducir la flacidez en los brazos , los especialistas suelen señalar un camino más directo: ejercicios de fuerza para el tríceps . El punto importante es no prometer magia.

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Ningún movimiento elimina grasa localizada por sí solo. La flacidez puede depender de grasa corporal, pérdida de masa muscular, edad, genética y calidad de la piel. Pero fortalecer el tríceps mejora la forma y firmeza de la parte posterior del brazo.

Entre las opciones más efectivas aparece la extensión de tríceps , que puede hacerse con mancuerna, banda elástica o polea. Es un ejercicio simple, directo y enfocado en el músculo que más se nota cuando el brazo pierde firmeza.

Mayo Clinic describe la extensión de tríceps como un movimiento en el que se estira el codo de forma controlada, sintiendo tensión en la parte posterior del brazo.

La clave es hacerlo lento, sin tirones y sin mover todo el cuerpo. Si el peso es demasiado alto, la persona compensa con hombros, espalda o impulso, y el tríceps trabaja menos.

Por qué no alcanza solo con pilates

Pilates puede fortalecer, mejorar postura y activar músculos profundos. Pero muchas clases no generan la sobrecarga progresiva necesaria para aumentar masa muscular en brazos.

La fuerza necesita una señal clara: el músculo debe enfrentar una resistencia que aumente gradualmente. Puede ser una mancuerna, una banda o el propio peso corporal, pero debe desafiar de verdad.

Mayo Clinic señala que el entrenamiento de fuerza ayuda a volverse más fuerte, más magro y más saludable, además de colaborar en el manejo de distintas condiciones crónicas.

Qué dice el estudio de ACE sobre tríceps

El American Council on Exercise patrocinó una investigación para identificar ejercicios eficaces para trabajar tríceps, una zona que muchas personas buscan tonificar por la llamada flacidez del brazo.

Entre los ejercicios destacados aparecen variantes como flexiones triangulares, fondos en banco y patadas de tríceps. Todos tienen un punto en común: trabajan directamente la parte posterior del brazo.

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La extensión de tríceps sigue siendo una opción práctica porque permite regular la carga y adaptarla a principiantes, adultos mayores o personas que entrenan en casa.

Cómo hacerlo en casa

Para una versión simple, se puede usar una mancuerna liviana o una botella. De pie o sentado, se lleva el peso por encima de la cabeza, se flexionan los codos y luego se estiran lentamente.

Conviene empezar con 2 o 3 series de 10 a 12 repeticiones, dos o tres veces por semana. El peso debe permitir terminar la serie con esfuerzo, pero sin dolor.

También se puede hacer con banda elástica atada a una puerta o punto firme. Esa versión reduce impacto y permite controlar mejor la tensión.

El detalle que define los resultados

Para que el brazo cambie, el ejercicio debe repetirse durante semanas y progresar. Usar siempre el mismo peso, sin aumentar repeticiones ni resistencia, limita los resultados.

También importa acompañar con alimentación suficiente en proteínas, descanso y actividad física general. Si hay exceso de grasa corporal, el músculo puede fortalecerse sin que la flacidez visual desaparezca por completo.