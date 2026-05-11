Para que el arroz quede más suave y sabroso , una técnica japonesa muy usada consiste en añadir un trozo de alga kombu durante la cocción. No cambia el arroz por completo, pero suma profundidad, aroma y una sensación más redonda en boca. El kombu es un alga fundamental en la cocina japonesa.

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Se usa para preparar dashi, caldos y bases con mucho umami. En el arroz, su función es más sutil: no debe dominar, sino mejorar el fondo de sabor.

El secreto está en el umami , uno de los sabores básicos junto con dulce, salado, ácido y amargo. El kombu contiene compuestos naturales que aportan esa sensación sabrosa y profunda.

Los japoneses coinciden Para que el arroz quede más suave y sabroso, el secreto está en añadir un trozo de alga kombu durante la cocción (2)

Satsuki, tienda especializada en productos japoneses, explica que colocar un trozo de kombu en el agua de cocción ayuda a realzar el sabor, mejorar la textura y lograr una cocción más pareja.

El resultado no debería sentirse como “arroz con gusto a alga”. Si se usa bien, el cambio es discreto: el grano queda más aromático, más amable y con un sabor menos plano.

Cómo se usa durante la cocción

El método es simple. Primero se lava el arroz hasta que el agua salga más clara. Después se deja reposar unos minutos y se cocina con la cantidad habitual de agua.

Antes de prender el fuego o iniciar la arrocera, se agrega un trozo de kombu de unos 5 a 10 centímetros. Si se cocina en olla, puede retirarse cuando el agua empieza a hervir.

En arrocera, muchas recetas permiten dejarlo durante todo el ciclo. Luego se retira antes de mezclar o servir el arroz.

Cuánto kombu conviene poner

No hace falta usar mucho. Un cuadrado pequeño alcanza para una olla familiar. Si se agrega demasiado, el arroz puede tomar un sabor marino más fuerte de lo buscado.

Japan House London también menciona el uso de dashi kombu al cocinar arroz japonés para realzar el sabor, especialmente cuando se busca una base más tradicional.

Los japoneses coinciden Para que el arroz quede más suave y sabroso, el secreto está en añadir un trozo de alga kombu durante la cocción (1)

La clave está en la moderación. El kombu acompaña al arroz, no lo reemplaza. Por eso es mejor empezar con poco y ajustar en la próxima preparación.

Qué tipo de arroz combina mejor

Funciona muy bien con arroz japonés de grano corto o medio, porque esos granos absorben mejor el sabor y conservan una textura más pegajosa.

También puede probarse con arroz blanco común, aunque el efecto puede ser menos tradicional. En ese caso, conviene cuidar mucho el lavado y el reposo previo.

Para sushi, onigiri o bowls, el kombu suma una base de sabor más interesante sin necesidad de agregar salsa o condimentos fuertes.

El error más común

El error es hervir el kombu durante demasiado tiempo a fuego fuerte. Eso puede volver el sabor más intenso y dejar notas amargas o demasiado marinas.

También conviene limpiar suavemente la superficie del alga con un paño húmedo si tiene exceso de polvo, pero sin lavarla demasiado. Parte de su sabor está justamente en esa superficie.