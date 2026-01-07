7 de enero de 2026 - 20:17

Mejor que realizar 10.000 pasos: el ejercicio que podes hacer en cualquier momento del día

Poder incorporar este ejercicio a la rutina diaria puede traer grandes beneficios a la salud muscular y cardiovascular.

Por Redacción

Por Redacción

Caminar se consolidó como el hábito más difundido, con el objetivo de alcanzar los conocidos 10.000 pasos diarios, pero nuevas investigaciones aportaron otra alternativa cotidiana con impacto directo en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Ejercicio en casa

La alternativa a realizar 10.000 pasos al día

Un estudio realizado por la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, identificó que subir escaleras de forma regular puede ofrecer beneficios significativos para la salud del corazón. La investigación, liderada por el doctor Lu-Qi, profesor de la Universidad de Tulane y docente adjunto en Harvard, determinó que subir alrededor de 50 escalones por día se asocia con una reducción aproximada del 20% en el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esta cifra equivale, en promedio, a subir a un cuarto o quinto piso diariamente, considerando que un tramo habitual contiene unos diez escalones.

Ejercicio

- Quienes no cuentan con escaleras en su vivienda pueden realizar repeticiones o buscar tramos disponibles en parques, edificios públicos o recintos deportivos.

- Esta flexibilidad convierte al ejercicio en una opción viable incluso para personas que no pueden cumplir con las recomendaciones tradicionales de entrenamiento en gimnasios.

Los beneficios en la salud

Lu-Qi explicó que las subidas rápidas y de alta intensidad constituyen una forma eficaz de mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y el perfil lipídico. Estos efectos se relacionan con un mejor funcionamiento del sistema cardiovascular, mayor eficiencia en la oxigenación y una respuesta metabólica más favorable frente al esfuerzo físico.

Ejercicios de estiramiento

Entre los beneficios más destacados de incorporar la subida de escaleras a la rutina diaria se encuentran la mejora de la salud cardiovascular, el aumento de la resistencia física, una quema calórica superior a la de caminar por la intensidad del movimiento, una mayor liberación de endorfinas y su accesibilidad general, ya que no requiere instalaciones especiales ni inversión económica.

