Rutina express: los 7 ejercicios clave para quemar grasa y ganar energía sin salir de casa

Con el inicio del año, muchas personas buscan incorporar hábitos saludables, donde encuentran en el ejercicio en casa una alternativa económica y de horarios flexibles para reactivar el cuerpo tras las fiestas. Esta práctica, accesible y sin necesidad de equipamiento costoso, permite diseñar rutinas efectivas combinando cardio y fuerza para acelerar el metabolismo y quemar grasa .

La clave reside en la consistencia y en secuencias bien estructuradas que alternen periodos de alta intensidad con descansos breves , siempre acompañadas de una nutrición consciente que potencie el esfuerzo físico.

Expertos de la reconocida plataforma italiana de entrenamiento Buddyfit, especializada en rutinas caseras, destacan el impacto integral del ejercicio aeróbico . Señalan que estos movimientos "aumentan el ritmo cardíaco y respiratorio durante un tiempo prolongado", lo que los convierte en ideales para objetivos específicos:

"Quemar calorías y grasa corporal; mejorar la resistencia cardiovascular y pulmonar; favorecer la circulación y el metabolismo; elevar tus niveles de energía y bienestar mental ". Esta visión refuerza que la actividad física en casa trasciende lo estético, impactando positivamente en la salud general.

El desarrollo de una rutina eficaz se basa en siete ejercicios fundamentales que no requieren más que espacio y determinación. La secuencia incluye:

- Jumping Jacks (tres series de 30 segundos saltando abriendo piernas y brazos).

- Sentadillas con salto (tres series de 10 a 12 repeticiones, impulsándose al subir) y Mountain Climbers o 'escalador' (una serie de 20 repeticiones, llevando las rodillas al pecho desde posición de plancha).

- El Burpee completa el núcleo de cardio, con una serie de 4 a 10 repeticiones que combinan flexión, salto y elevación de brazos, pudiendo omitir la flexión si la intensidad es excesiva al principio.

- La plancha (mantener el cuerpo recto apoyado en antebrazos y puntas de los pies entre 30 y 60 segundos) fortalece el core, mientras los Abdominales en bicicleta (acostado, llevando el codo a la rodilla contraria de forma alternada) trabajan la zona media con torsión.

- Las zancadas (dar un paso largo hacia adelante y bajar hasta que ambas rodillas se flexionen, alternando piernas) completan el circuito, enfocándose en glúteos y piernas.

La recomendación general para adultos de realizar entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, puede cumplirse organizando estos ejercicios en circuitos de 40 segundos de trabajo seguidos de 20 de descanso, repitiendo varias rondas.

Para maximizar los resultados, la plataforma Buddyfit ofrece recomendaciones prácticas: realizar esta rutina de tres a cinco veces por semana, mantener una hidratación adecuana tomando agua antes y después del entrenamiento, y sostener una alimentación equilibrada.