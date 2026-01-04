4 de enero de 2026 - 12:54

5 ejercicios físicos cardiovasculares que pueden realizarse sentados: aptos para todas las edades

No hace falta ir al gimnasio para mejorar la salud del corazón. Existen 5 ejercicios cardiovasculares simples y seguros que se realizan sentados en una silla.

La clave está en realizar estos ejercicios físicos con regularidad, según la edad.

La clave está en realizar estos ejercicios físicos con regularidad, según la edad.

Para estas 5 prácticas, entre los 18 y 64 años se aconseja realizar entre 150 y 300 minutos de ejercicio cardiovascular por día, distribuidos a lo largo de la semana. En el caso de las personas de 65 años o más, se sugiere realizar estos mismos ejercicios al menos dos veces por semana, adaptando la intensidad a las posibilidades de cada cuerpo. La clave está en la constancia y en mantener el movimiento.

La clave está en realizar estos ejercicios físicos con regularidad, según la edad.

La clave está en realizar estos ejercicios físicos con regularidad, según la edad.

1. Elevación de rodillas al pecho: activa el corazón y el abdomen

Para realizarlo, solo se necesita una silla firme, apoyar bien la espalda y levantar una rodilla a la vez hacia el pecho, alternando las piernas de forma continua. El movimiento debe ser controlado, pero constante, para lograr un leve aumento de la frecuencia cardíaca.

Este ejercicio activa principalmente los músculos del abdomen, los flexores de la cadera y los muslos, al mismo tiempo que estimula el sistema cardiovascular.

2. Ejercicio de bicicleta sentada: quema calorías sin impacto

El ejercicio de bicicleta sentada simula el pedaleo tradicional, pero sin necesidad de una bicicleta. Sentado en una silla, se elevan ligeramente los pies del suelo y se realizan movimientos circulares con las piernas, como si se estuviera pedaleando en el aire. Este gesto simple pone en marcha el sistema cardiovascular en pocos segundos.

Este ejercicio trabaja principalmente los músculos de las piernas, como los cuádriceps y los gemelos, y al mismo tiempo eleva la frecuencia cardíaca de manera progresiva.

3. Trote sentado: eleva pulsaciones en pocos minutos

El trote sentado consiste en mover los pies de forma alternada y rápida, simulando un trote, pero permaneciendo sentado. Para hacerlo correctamente, solo debe apoyarse la espalda recta en la silla y levantar los talones del suelo de manera continua, manteniendo un ritmo constante.

Este ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca en poco tiempo. Aunque el movimiento parece simple, el trote sentado genera un estímulo cardiovascular similar al de caminar rápido.

4. Extensión y flexión de piernas: fortalece y estimula la circulación

La extensión y flexión de piernas es un ejercicio sentado que combina trabajo muscular y estimulación cardiovascular. Se realiza extendiendo una pierna hacia adelante hasta que quede recta, bajándola lentamente y repitiendo el movimiento con la otra pierna de forma alternada y continua.

Este ejercicio fortalece los músculos del muslo y mejora la movilidad de las rodillas, mientras que la repetición constante contribuye a mantener el ritmo cardíaco activo.

5. Círculos con brazos y flexiones laterales: cardio y coordinación

Los círculos con brazos combinados con flexiones laterales son un ejercicio sentado que activa la parte superior del cuerpo y eleva la frecuencia cardíaca de forma progresiva. Para realizarlo, se levantan los brazos y se hacen círculos amplios, mientras se acompaña el movimiento con suaves inclinaciones del torso hacia los lados.

Este ejercicio estimula los hombros, brazos y la zona media del cuerpo, y al involucrar varios grupos musculares al mismo tiempo, genera un efecto cardiovascular mayor.

Los ejercicios cardiovasculares sentados son una alternativa eficaz para personas de todas las edades. Elevan la frecuencia cardíaca, ayudan al control del peso y combaten el sedentarismo sin necesidad de rutinas complejas ni elementos pesados.

