Limpieza de Feng Shui para empezar el año: cómo ordenar tus espacios si trabajas en casa

El teletrabajo ( también conocido como home office ) modificó la organización de los hogares y convirtió a los espacios de trabajo en una pieza central de la vida cotidiana de muchas personas. La limpieza y orden del área para trabajar desde casa influye en la concentración, la motivación y la prosperidad cuando se la organiza bajo el Feng Shui .

En diálogo con Clarín, Patricia Traversa, directora del Centro Oficial de Feng Shui Profesional, menciona las claves para que el trabajo que realizas en casa se pueda ejecutar de la manera más práctica y armoniosa posible .

Uno de los primeros puntos consiste en delimitar el espacio de trabajo y evitar que se mezcle con otras funciones de la casa .

- El escritorio no debe convivir con objetos ajenos a la actividad laboral como juguetes ropa facturas o adornos que no guarden relación con la tarea que se realiza.

- La mezcla de aspiraciones dentro de un mismo sector genera dispersión, confusión y pérdida de enfoque .

- Un espacio claramente definido, ordenado y coherente con la actividad permite que la energía se concentre y refuerce la creatividad y la productividad.

El lugar de los muebles importa

La posición del escritorio frente a la puerta es otro aspecto clave.

- Tener la entrada dentro del campo visual simboliza control y capacidad de anticipación ante oportunidades e imprevistos.

- Cuando no resulta posible lograr esta ubicación se recomienda utilizar un espejo pequeño que permita visualizar la puerta y evitar la sensación de sorpresa energética que se produce cuando se trabaja de espaldas.

- El espacio que se abre frente al escritorio también debe transmitir amplitud. La mirada necesita un horizonte despejado para favorecer la proyección mental.

El problema del exceso

El exceso de muebles y objetos genera estancamiento energético.

- Un ambiente saturado dificulta la circulación del Chi y produce malestar.

- Mantener el orden, guardar lo innecesario y evitar la acumulación reduce el llamado ruido ambiental.

- También se recomienda prestar atención a estantes que queden sobre la cabeza ya que proyectan energía Sha considerada negativa. Cuando no es posible evitarlos se pueden incorporar elementos neutralizadores.

Una rutina constante en casa

El orden diario se convierte en un hábito central.

- Papeles, carpetas, archivos digitales y superficies despejadas favorecen una mente clara.

- Además pueden sumarse símbolos inspiradores asociados a la prosperidad, el liderazgo y la superación de obstáculos que actúan como anclajes energéticos para los objetivos profesionales.

El rol de las plantas y la iluminación

Las plantas cumplen una función activa dentro del espacio de trabajo.

planta en la heladera feng shui Para el Feng Shui, las plantas se vinculan a las energías positivas. WEB

- Aportan vitalidad, purifican el aire y estimulan la proactividad.

- Se recomiendan especies de hojas redondeadas como Dieffenbachia Palo de Agua Costilla de Adán y Potus.

- La ubicación también importa ya que el norte activa la reputación el noreste las finanzas y el este la salud integral.

La iluminación debe equilibrar suavidad y enfoque.

- Una luz general tenue combinada con una luz puntual de lectura reduce la fatiga y mejora la concentración.