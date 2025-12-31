31 de diciembre de 2025 - 17:07

El truco casero de limpieza que desinfecta rejillas y elimina todos los malos olores de tu hogar

Especialistas en limpieza ecológica y doméstica recomiendan un método simple y accesible basado en el uso de vinagre blanco.

Esta mezcla natural debe entenderse como complemento y no como reemplazo de productos desinfectantes en la limpieza del hogar.

Las rejillas de baños, cocinas, desagües y sistemas de ventilación suelen quedar fuera de las rutinas de limpieza habituales, a pesar de que con el paso del tiempo concentran grasa, humedad, sarro y bacterias. Esta acumulación favorece la aparición de malos olores, posibles obstrucciones y un ambiente menos saludable dentro del hogar.

La problemática se da de forma progresiva en espacios de uso cotidiano, donde la limpieza superficial no alcanza para eliminar los residuos que quedan atrapados en el interior de las rejillas.

Descubrí los 3 usos que le podés dar al vinagre blanco para limpiar cualquier superficie.
Las ventajas del vinagre blanco en la limpieza de casa

El producto se destaca por su contenido de ácido acético, un compuesto con propiedades antibacterianas y antifúngicas que actúa sobre microorganismos comunes presentes en superficies domésticas. Investigaciones difundidas en Journal of Food Protection y International Journal of Environmental Health Research señalan su eficacia para reducir bacterias como E. coli y Salmonella, habituales en zonas húmedas del hogar.

Además de su acción desinfectante, el vinagre blanco cumple un rol clave como neutralizador de olores. Su capacidad para disolver residuos orgánicos permite desprender la suciedad adherida que suele provocar aromas persistentes. A esto se suma su efectividad para remover el sarro y disminuir la proliferación de hongos, lo que lo convierte en una alternativa natural frente a productos químicos más agresivos.

Materiales necesarios

- Vinagre blanco

- Una taza medidora

- Cepillo de limpieza o esponja

- Agua caliente

- Paño limpio

Paso a paso

- Verter una taza de vinagre blanco directamente sobre la rejilla.

- Dejar actuar entre 15 y 30 minutos.

- Frotar la rejilla con un cepillo o esponja para desprender la suciedad y el sarro.

- Enjuagar con abundante agua caliente para eliminar los residuos.

- Secar con un paño limpio si la rejilla queda a la vista.

- Repetir una vez por semana en zonas de uso frecuente o cada 15 días en áreas menos húmedas.

