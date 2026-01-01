1 de enero de 2026 - 19:00

Rutinas para el 2026: los mejores consejos para ponerte a ritmo con el ejercicio durante todo el año

Distintas tendencias demostraron que mantenerse en movimiento no solo mejora el cuerpo sino que también impacta de manera directa en la salud y la vida social.

Ejercicio
Por Redacción

El ejercicio volvió a ocupar un lugar central en las rutinas de miles de personas durante el último año. La práctica regular se consolidó como una herramienta clave para mejorar la energía el estado de ánimo y la claridad mental al mismo tiempo que se fortaleció su rol como actividad al aire libre accesible.

Leé además

cuales son los mejores horarios para hacer ejercicio en verano y evitar golpes de calor

Cuáles son los mejores horarios para hacer ejercicio en verano y evitar golpes de calor

Por Redacción
Estos son los ejercicios que ayuda a bajar la comida de entre las fiestas de fin de año.

Ejercicios de baja intensidad para reducir el efecto de los excesos de comida del fin de año

Por Alejo Zanabria
Ejercicios hombre

La caminata japonesa

Una de las prácticas que ganó protagonismo fue la llamada caminata japonesa. Esta modalidad de caminata por intervalos se basa en alternar tres minutos de marcha rápida con tres minutos de marcha lenta durante al menos media hora. Diversos estudios indicaron que este tipo de entrenamiento mejora la presión arterial la salud cardiovascular y la fuerza de las piernas en mayor medida que caminar siempre al mismo ritmo.

Ejercicios
Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años.

Otra técnica que mostró resultados positivos fue el método correr-caminar. Esta estrategia propone alternar tramos de carrera con períodos de caminata y permite ampliar distancias sin sobrecargar el cuerpo. Tanto quienes comienzan a correr como quienes ya tienen experiencia encontraron en este sistema una forma eficaz de progresar y reducir el impacto físico.

Las ventajas de la calistenia

El entrenamiento de fuerza también se destacó como una de las prácticas más recomendadas del año. Más allá del trabajo con pesas en gimnasios muchas personas lograron desarrollar fuerza en sus casas mediante ejercicios con el propio peso corporal. Con rutinas progresivas se pudo imitar el estímulo del gimnasio y obtener beneficios en distintos grupos musculares sin necesidad de equipamiento costoso.

Ejercicios
Estos son los ejercicios que ayuda a bajar la comida de entre las fiestas de fin de año.

Estos son los ejercicios que ayuda a bajar la comida de entre las fiestas de fin de año.

Por qué entrenar no tiene que ser costoso

El año también dejó en claro que muchas de las mejores formas de ejercicio no requieren grandes gastos. En distintos países se promueve la actividad al aire libre como un hábito cotidiano que no depende de membresías ni de equipamiento sofisticado. Caminar correr o entrenar en espacios públicos se convirtió en una alternativa accesible que refuerza el vínculo social y la constancia.

Ejercicios
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

La mediana edad se presentó como una etapa de oportunidades para mejorar la condición física. Lejos de la idea de declive permanente muchas personas lograron ganar músculo y fuerza con programas de entrenamiento adaptados. En varios casos se registraron mejoras sostenidas que permitieron alcanzar niveles de rendimiento que superaron etapas anteriores de la vida.

El yoga también mostró que nunca es tarde para incorporar hábitos saludables. Una profesora francesa continuó practicando hasta superar los cien años y atribuyó su constancia a la práctica regular y a una actitud positiva frente al movimiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La constancia en este tipo de actividades mentales tiene un impacto directo sobre la memoria a largo plazo y la capacidad de atención.

La revolución que tendrá el mundo del fitness en 2026: qué es el ejercicio de "zona cero"

Por Redacción
El costo de la energía obliga a las personas a usar diferentes formas de combatir el calor en el hogar.

Micro rutinas: la técnica de limpieza para mantener tu casa fresca y ordenada en este verano

Por Redacción
reciclaje: por que el cargador de tu telefono que ya no usas es un tesoro que tenes escondido en casa

Reciclaje: por qué el cargador de tu teléfono que ya no usas es un tesoro que tenés escondido en casa

Por Redacción
Cuál de los signos del zodíaco es amable de día y distante de noche.

Este signo es amable de día y distante de noche: la dualidad que pocos entienden

Por Ignacio Alvarado