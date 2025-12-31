Ejercicios de baja intensidad para reducir el efecto de los excesos de comida del fin de año

Con las cenas y almuerzos abundantes de esta época del año, se estima que se aumentan algunos kilos que se deben quemar con ejercicios.

Estos son los ejercicios que ayuda a bajar la comida de entre las fiestas de fin de año.

Con los atracones de la Navidad y el Fin de Año hay que compensar los días de excesos de alguna manera. La actividad física puede ser una opción, pero no todos los ejercicios son recomendables ni tampoco pasarse con el tiempo y la intensidad.

No es lo mismo la actividad física en personas con factores de riesgo que en quienes no los presentan. Difiere también si se trata de gente acostumbrada al entrenamiento, ya sea recreativo o competitivo, o que no es asidua al ejercicio. Cada caso es particular. Para eso, hay que tener en cuenta la sensopercepción, es decir, cómo se siente uno al ejercitarse.

"En términos generales, lo ideal es hacer algún tipo de ejercicio de baja intensidad. Trabajar entre un 40% y 50% de lo que vendría a ser la intensidad máxima de cada uno. Si uno lo toma como referencia, la sensopercepción tendría que ser de liviano a moderado", señala Ángel Santana Personal Trainer e instructor en musculación.

“No hay que hacer ejercicios de fuerza, menos los que padecen hipertensión o algún otro factor de riesgo. Porque consumir alimentos con alto nivel de sodio y calorías combinado con la poca hidratación hace que la sangre esté más espesa. Cuando eso sucede, el riesgo de trombosis y embolias es mayor. Si encima le sumamos intensidad de actividad física importante, la persona se pone en una zona de alto riesgo”, alerta Santana.

Mucha hidratación y control antes de hacer ejercicios Hay que recordar que la actividad física en el verano debe realizarse en horarios no pico, antes de las 11.00 o después de las 17.00 h. Si hace mucho calor, el ejercicio será contraproducente.