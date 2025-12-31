31 de diciembre de 2025 - 13:08

Ejercicios de baja intensidad para reducir el efecto de los excesos de comida del fin de año

Con las cenas y almuerzos abundantes de esta época del año, se estima que se aumentan algunos kilos que se deben quemar con ejercicios.

Estos son los ejercicios que ayuda a bajar la comida de entre las fiestas de fin de año.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Con los atracones de la Navidad y el Fin de Año hay que compensar los días de excesos de alguna manera. La actividad física puede ser una opción, pero no todos los ejercicios son recomendables ni tampoco pasarse con el tiempo y la intensidad.

Ejercicios
“En términos generales, lo ideal es hacer algún tipo de ejercicio de baja intensidad. Trabajar entre un 40% y 50% de lo que vendría a ser la intensidad máxima de cada uno. Si uno lo toma como referencia, la sensopercepción tendría que ser de liviano a moderado”, señala Ángel Santana Personal Trainer e instructor en musculación.

“No hay que hacer ejercicios de fuerza, menos los que padecen hipertensión o algún otro factor de riesgo. Porque consumir alimentos con alto nivel de sodio y calorías combinado con la poca hidratación hace que la sangre esté más espesa. Cuando eso sucede, el riesgo de trombosis y embolias es mayor. Si encima le sumamos intensidad de actividad física importante, la persona se pone en una zona de alto riesgo”, alerta Santana.

Ejercicios
Mucha hidratación y control antes de hacer ejercicios

Hay que recordar que la actividad física en el verano debe realizarse en horarios no pico, antes de las 11.00 o después de las 17.00 h. Si hace mucho calor, el ejercicio será contraproducente.

Por otro lado, es muy importante que con posterioridad a la ingesta de comidas de alto valor calórico, se lleve a cabo una depuración. ¿Cómo? Tomando agua en abundancia. “Una buena hidratación hace que se laven a nivel de las células todas las sustancias de desecho que pudieron haber quedado producto de los excesos en la alimentación y las bebidas alcohólicas”, detalla el personal trainer.

Ejercicios
A la actividad moderada y la buena hidratación, es conveniente sumarle comida liviana. Una buena opción para los días posteriores a los atracones es elegir frutas o verduras con alto contenido acuoso.

