Ni blanco ni negro: el color "prohibido" en Año Nuevo y cómo vestirse para atraer abundancia

Recibí el 2026 con todo: descubrí cuál es el color clave, qué tonos evitar y los looks que son tendencia para brillar en la última noche del año.

Faltan pocos días para que termine el 2025 y las vidrieras ya se inundaron de una prenda clásica: la ropa interior amarilla. Pero, ¿alguna vez te preguntaste de dónde viene la tradición de usar este color? Aunque para muchos es un símbolo de mala suerte durante el resto del año, en año nuevo su significado cambia por completo.

Esta cábala se remonta a la época de la conquista española y el periodo de evangelización. Según expertos, el amarillo está relacionado con el Sol, que representa la eternidad y la energía vital. Por eso, se cree que usar este color ayuda a atraer prosperidad, dinero y abundancia de cara al ciclo que comienza.

image ¿Qué otros colores podés usar para año nuevo si el amarillo no es de tu agrado? Si no sos fan de este color, hay otras opciones potentes. El blanco sigue siendo el rey de la noche por representar pureza, limpieza emocional y la oportunidad de empezar "desde cero". Por otro lado, el rojo profundo o borgoña es ideal para quienes buscan atraer amor, pasión y determinación en sus proyectos.

image ¿Qué colores deberías evitar sí o sí en año nuevo? Hay tonos que deberías pensar dos veces antes de usarlos. Los expertos sugieren evitar looks totales en negro, ya que se asocia con la introspección excesiva y cierres nostálgicos. Tampoco se recomienda el gris, un color que podría hacerte pasar desapercibido en una noche donde el brillo es protagonista.

¿Cuales son las tendencias de moda para estas fiestas? Para las mujeres, la moda de este año apuesta por vestidos midi con lentejuelas, acabados satinados y telas fluidas como el satén o el terciopelo. Para completar el look, un maquillaje con piel "glow" y sombras metalizadas te asegurará cerrar el año con toda la actitud.