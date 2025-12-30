Cómo poner en práctica el "ritual del orden" y por qué lo recomiendan para empezar el año 2026

Llegó ese momento del año donde el calendario se siente como una página en blanco y el aire está cargado de esa mezcla de calor estival y la urgencia de cerrar ciclos . La propuesta para estos días es: menos peso para volar más alto , que este año nuevo te encuentre liviano, organizado y listo para habitar tu mejor versión.

Antes de brindar, solemos enfocarnos en metas externas como el gimnasio, el ahorro o los viajes . Pocas veces miramos hacia adentro de nuestro propio hogar , específicamente hacia ese espacio que custodia nuestra identidad diaria, el armario.

Pero poner en práctica el " Ritual del orden " no es una simple tarea de limpieza doméstica. Se llama ritual porque trasciende lo funcional ; es un acto simbólico de intención .

En la psicología del espacio, lo que acumulamos actúa como " ruido visual " que satura nuestra capacidad de decisión. Empezar el 2026 despejando el placard es, en realidad, una forma de despejar la mente para dejar que lo nuevo encuentre su lugar.

Venimos de años de consumo acelerado y cambios constantes en nuestra forma de vivir y trabajar. La liviandad no es solo una tendencia estética, es una necesidad de supervivencia emocional.

Un armario atiborrado de prendas que "alguna vez nos quedaron" o que "fueron caras pero ya no nos gustan" genera una culpa silenciosa cada mañana. Al soltar lo que ya no nos representa, le decimos al universo —y a nosotros mismos— que estamos listos para lo que sigue, sin el peso del pasado sobre los hombros.

orden y limpieza de placard

El paso a paso para ejecutar el ritual del orden en tu hogar

El vaciado total (El shock de realidad)

No intentes ordenar por estantes. Saca absolutamente todo y ponelo sobre la cama. Ver la montaña de ropa te permitirá dimensionar el exceso. Es el momento de la verdad: si no lo viste en todo el 2025, es probable que no lo necesites en el 2026. La clasificación por "energía"

En lugar de separar por color, separa por uso real. Crea tres pilas: lo que amas y usas, lo que está para reparar/limpiar, y lo que definitivamente debe irse. Sé honesto: esa remera de una promoción del 2000 no merece ocupar espacio en tu nuevo año. El criterio de la alegría y la utilidad

Si una prenda no te hace sentir bien cuando te la ponés, o no cumple una función específica (como el equipo de lluvia), no tiene sentido conservarla. Agradecé el servicio que te prestó y dejala ir. La técnica del colgado inverso

Un truco ideal para empezar el 1 de enero. Colgá todas las perchas con el gancho hacia afuera. A medida que uses las prendas, volvelas a colgar de forma normal. Al llegar a mitad de año, verás cuáles perchas siguen al revés: esa es la ropa que podés donar sin dudar. El orden visual y emocional

Al guardar, usá el método del doblado vertical o agrupá por categorías (remeras con remeras, pantalones con pantalones). Dejá "aire" entre las prendas. Un armario que respira te permite elegir tu ropa en 30 segundos, eliminando la fatiga de decisión matutina.

Año nuevo, un nuevo comienzo

Este ritual tiene un impacto inmediato en el bienestar. Al terminar, la sensación de alivio es física. Empezar el 2026 con un armario ordenado significa que cada mañana, al abrir las puertas de tu placard, te encontrarás con una versión actualizada de vos mismo, no con los restos de quien fuiste.