Cuál es el origen del ritual de meterse debajo de la mesa en Año Nuevo y para qué sirve

Esta tradición se ha convertido en los últimos años en un fenómeno lleno de esperanza y romanticismo.

Las tradiciones y supersticiones cobran vida en miles de hogares alrededor del mundo durante las fiestas de Año Nuevo. Entre agüeros de dinero, prosperidad y felicidad, una costumbre ha ganado popularidad en los últimos años: meterse debajo la mesa cuando el reloj marca las doce.

Esta práctica, envuelta en un aire de misterio y simbolismo, se asocia con la búsqueda del amor o el fortalecimiento de relaciones ya existentes.

De dónde proviene esta tradición y qué tan efectiva puede ser Aunque no existe un registro histórico preciso sobre el nacimiento de este ritual, algunos expertos en tradiciones lo vinculan con antiguas creencias que asocian los espacios cerrados y simbólicos con la fertilidad y el renacimiento. En varias culturas, los muebles como mesas o camas han representado lugares de protección y transformación.

Cómo realizar es ritual de Año Nuevo Cuando el reloj esté por marcar las doce, basta con colocarse bajo una mesa hasta que oficialmente inicie el nuevo año. Si se está en pareja, este gesto simboliza compromiso y estabilidad; si se está soltero, refleja la apertura a nuevas oportunidades amorosas.