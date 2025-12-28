Cuál es el origen del ritual de meterse debajo de la mesa en Año Nuevo y para qué sirve

Esta práctica, envuelta en un aire de misterio y simbolismo, se asocia con la búsqueda del amor o el fortalecimiento de relaciones ya existentes.
De dónde proviene esta tradición y qué tan efectiva puede ser
Aunque no existe un registro histórico preciso sobre el nacimiento de este ritual, algunos expertos en tradiciones lo vinculan con antiguas creencias que asocian los espacios cerrados y simbólicos con la fertilidad y el renacimiento. En varias culturas, los muebles como mesas o camas han representado lugares de protección y transformación.
Cómo realizar es ritual de Año Nuevo
Cuando el reloj esté por marcar las doce, basta con colocarse bajo una mesa hasta que oficialmente inicie el nuevo año. Si se está en pareja, este gesto simboliza compromiso y estabilidad; si se está soltero, refleja la apertura a nuevas oportunidades amorosas.
Otras cábalas para este Año Nuevo 2026
Comer lentejas: Se cree que las lentejas representan abundancia, riqueza y dinero. Es por esto que son varios quienes al sonar las campanas se devoran doce cucharadas de las legumbres, una por cada mes.
Comer 12 uvas: Consiste en comer una por cada campanada del reloj, para atraer buena suerte y cumplir propósitos para cada uno de los doce meses del año nuevo, siendo una tradición española que se popularizó en nuestro país.
Primer abrazo: Si es que no quieres correr el riesgo de pegarte un cabezazo contra la mesa en busca del amor, una opción también puede ser dar el primer abrazo a alguien del sexo opuesto. Así que, si lo que buscas es una nueva pareja, pon atención a quién abrazas cuando den las 00:00 horas del 1 de enero.
Ropa interior amarilla: En el caso de que busques atraer prosperidad, dinero y abundancia a tu vida, lo que debes hacer es vestir el clásico e inigualable calzón amarillo.