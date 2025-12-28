28 de diciembre de 2025 - 10:37

Cuál es el origen del ritual de meterse debajo de la mesa en Año Nuevo y para qué sirve

Esta tradición se ha convertido en los últimos años en un fenómeno lleno de esperanza y romanticismo.

Este ritual ha ganado popularidad en los últimos años.

Este ritual ha ganado popularidad en los últimos años.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

El novio llega por primera vez a la comida familiar y queda en el centro de una broma perfectamente coordinada.

Presentó al novio en la cena familiar y lo recibieron con un falso "ritual" que se volvió viral

Por Redacción
La Navidad es una fecha atravesada por balances y nuevos comienzos y este gesto sencillo logra beneficiar el nuevo ciclo.

No es decoración: por qué debemos prender una vela roja en Navidad, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez

Esta práctica, envuelta en un aire de misterio y simbolismo, se asocia con la búsqueda del amor o el fortalecimiento de relaciones ya existentes.

Ritual
Este ritual ha ganado popularidad en los últimos años.

Este ritual ha ganado popularidad en los últimos años.

De dónde proviene esta tradición y qué tan efectiva puede ser

Aunque no existe un registro histórico preciso sobre el nacimiento de este ritual, algunos expertos en tradiciones lo vinculan con antiguas creencias que asocian los espacios cerrados y simbólicos con la fertilidad y el renacimiento. En varias culturas, los muebles como mesas o camas han representado lugares de protección y transformación.

Cómo realizar es ritual de Año Nuevo

Cuando el reloj esté por marcar las doce, basta con colocarse bajo una mesa hasta que oficialmente inicie el nuevo año. Si se está en pareja, este gesto simboliza compromiso y estabilidad; si se está soltero, refleja la apertura a nuevas oportunidades amorosas.

persona debajo de la mesa
Más allá del mito urbano, su valor radica en la intención con la que cada persona decide comenzar el año.

Más allá del mito urbano, su valor radica en la intención con la que cada persona decide comenzar el año.

Otras cábalas para este Año Nuevo 2026

  • Comer lentejas: Se cree que las lentejas representan abundancia, riqueza y dinero. Es por esto que son varios quienes al sonar las campanas se devoran doce cucharadas de las legumbres, una por cada mes.
  • Comer 12 uvas: Consiste en comer una por cada campanada del reloj, para atraer buena suerte y cumplir propósitos para cada uno de los doce meses del año nuevo, siendo una tradición española que se popularizó en nuestro país.
  • Primer abrazo: Si es que no quieres correr el riesgo de pegarte un cabezazo contra la mesa en busca del amor, una opción también puede ser dar el primer abrazo a alguien del sexo opuesto. Así que, si lo que buscas es una nueva pareja, pon atención a quién abrazas cuando den las 00:00 horas del 1 de enero.
  • Ropa interior amarilla: En el caso de que busques atraer prosperidad, dinero y abundancia a tu vida, lo que debes hacer es vestir el clásico e inigualable calzón amarillo.
Ritual
Este ritual ha ganado popularidad en los últimos años.

Este ritual ha ganado popularidad en los últimos años.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ritual para curar el ojeo y la envidia.

Mal de ojo y empacho: el ritual ancestral que se transmite esta medianoche para cortar la envidia

Por Cristian Reta
Este gesto debajo de la mesa ayuda a generar un ambiente más calmo y equilibrado.

Por qué debemos poner un frasco de sal debajo de la mesa, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Siguiendo las prácticas del Feng Shui, el dormitorio se convierte en un refugio de serenidad que favorece descanso.

Cómo atraer tranquilidad a la habitación, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
Más allá del mito urbano, su valor radica en la intención con la que cada persona decide comenzar el año.

Qué significa que una persona se ubique debajo de la mesa en el inicio de Año Nuevo

Por Lucas Vasquez