Según la psicología, las personas más felices después de los 70 no buscan un propósito extraordinario

Durante décadas, la cultura del trabajo y la productividad instaló una idea persistente: la felicidad depende de tener un propósito claro . Ese mandato se repite en todas las etapas de la vida, incluso después de la jubilación. Sin embargo, distintos estudios de psicología comenzaron a mostrar una imagen diferente sobre el bienestar en la vejez.

Las personas que atraviesan los 70 con mayor satisfacción no necesariamente son aquellas que encuentran una nueva misión o un objetivo extraordinario, sino quienes logran desprenderse de la exigencia constante de justificar cada día con logros.

La Asociación para la Ciencia Psicológica observó que el paso del tiempo trae cambios emocionales significativos. En uno de sus trabajos se señala que “los adultos mayores son menos propensos que los jóvenes a sentirse enojados y ansiosos en su vida cotidiana, así como cuando se les pide que realicen una tarea estresante”. Este hallazgo aporta una pista sobre cómo evoluciona la relación con el estrés y las expectativas personales a lo largo de la vida.

En la cultura contemporánea suele repetirse una narrativa muy instalada sobre la jubilación : la necesidad de encontrar un gran proyecto que dé sentido a la nueva etapa.

Se habla del “segundo acto”, de reinventarse o de descubrir una vocación pendiente. Sin embargo, desde la psicología del envejecimiento aparece una mirada más matizada. La investigadora Susan Krauss Whitbourne explica que “El propósito contribuye al bienestar , pero no necesariamente de la forma en que creemos. Un estudio publicado en JAMA Network Open reveló que tener un propósito se relacionaba con menores tasas de mortalidad en adultos mayores”.

La aclaración resulta importante. El propósito puede influir en la salud y el bienestar, pero no funciona como una fórmula universal para la felicidad. Muchos adultos mayores descubren que el verdadero alivio llega cuando se reduce la presión por demostrar valor a través de objetivos permanentes.

La respuesta a la felicidad después de los 70 está en la vida cotidiana

La vida cotidiana ofrece ejemplos simples. No siempre se trata de iniciar proyectos ambiciosos ni de dirigir organizaciones o escribir libros. Algunas de las personas que transitan esta etapa con mayor serenidad adoptan ritmos más lentos y rutinas pequeñas.

Una vecina dedica gran parte de sus mañanas a cuidar tres tomateras en el patio. Observa las hojas, revisa la tierra y prepara café con una calma que antes parecía imposible. El jardín no busca alimentar a nadie más que a ella. El gesto alcanza.

La investigación académica también respalda este tipo de cambios. Un estudio de la Universidad de Toronto analizó la evolución del bienestar en adultos mayores y encontró que casi uno de cada cuatro participantes de 60 años o más que al inicio se sentían mal recuperaron un nivel óptimo de bienestar en tres años. Los factores asociados con esa mejora:

Actividad física

Peso saludable

Buen descanso

Apoyo emocional y social ejercicios adultos mayores- mayores de 60

El dato revela algo llamativo: los elementos que favorecen el bienestar no están vinculados con metas grandiosas ni con exigencias productivas. La recuperación del equilibrio aparece más ligada al cuidado personal, a la aceptación y a los vínculos.

En ese contexto, incluso el descanso cotidiano adquiere otro significado. La pausa de la tarde, el momento de silencio o el tiempo sin obligaciones dejan de percibirse como una falla. Para muchas personas se transforman en un gesto de libertad frente a una cultura que durante décadas valoró la productividad por encima de todo.