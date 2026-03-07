Qué significa que las personas rechacen los abrazos, según la psicología

Los abrazos son un gesto tan cotidiano como universal que ha demostrado tener un impacto significativo en la salud física y emocional de las personas. Sin embargo, hay quienes evitan o rechazan estos actos de bondad, agradecimiento o amor y las razones pueden ser muchas.

Aunque suele haber contacto físico constantemente, no todos se sienten cómodos con ello, pues llegan a experimentar emociones fuertes que desencadenan angustia, miedo, malestar intenso, deseos de huir e incluso síntomas físicos como taquicardia, sudoración, dolores de cabeza, entre otros.

Cuando esto sucede, ya no se trata de un simple rechazo, sino de una fobia que tiene que ver con el contacto físico y sus detonantes pueden ser desde traumas pasados hasta un estilo de crianza.

De acuerdo con Laura Rodríguez Álvarez, psicóloga especializada en psicología clínica y fobias entre otras problemáticas, el rechazo al contacto físico, en su forma más extrema, es conocido como hafefobia.

Se trata de una condición caracterizada por una respuesta emocional intensa ante el contacto físico y puede incluir sensaciones que van desde el asco, hasta el miedo, la angustia o el nerviosismo, lo que muchas veces va acompañado de síntomas físicos como hiperventilación, rigidez muscular, sudoración excesiva y aceleración del ritmo cardíaco.

Las causas de esta fobia son diversas y, según el análisis de Laura Rodríguez, “el desarrollo de esta fobia puede partir de diferentes causas que deben evaluarse en un proceso de terapia de forma exhaustiva”, señalando que frecuentemente está relacionada con experiencias traumáticas previas.

Entre los factores más comunes se encuentran episodios de maltrato físico o abuso sexual pero también puede desarrollarse en personas que crecieron en entornos donde el contacto físico era escaso o inexistente, lo que puede llevar a un rechazo aprendido hacia este tipo de interacción.

Además, la graduada de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que puede manifestarse de dos maneras principales: evitación o indefensión. En el primer caso, las personas tienden a huir de situaciones donde el contacto físico es probable, como reuniones sociales o eventos multitudinarios. En el segundo, experimentan una sensación de parálisis cuando alguien intenta establecer contacto físico con ellas.

Por esta razón es que las personas evitan por completo situaciones sociales al punto de permanecer aisladas en sus hogares, lo que puede generar un impacto emocional significativo en quienes la padecen, pues los abrazos traen consigo múltiples beneficios.

Sin embargo, menciona que a veces el contacto físico es algo que simplemente no le gusta a las personas, pero invita a cuestionar de dónde viene este rechazo y pensar si condiciona el día a día.