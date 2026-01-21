21 de enero de 2026 - 10:45

Día internacional del abrazo: por qué se celebra el 21 de enero

El Día del Abrazo, celebrado cada año desde 1986, invita a las personas a compartir este gesto y recordar sus beneficios.

Día del abrazo: por qué se celebra el 21 de enero

Día del abrazo: por qué se celebra el 21 de enero

Foto:

Por Redacción

El abrazo es uno de los gestos más humanos y universales: el abrazo. Aunque parezca una celebración informal, el Día Mundial del Abrazo (National Hugging Day) tiene una historia fascinante y un trasfondo que va mucho más allá de la simple cortesía.

Leé además

Martes 13: qué no se puede hacer hoy

Hoy es martes 13 de mala suerte: qué no se puede hacer

Por Ignacio Alvarado
Hay actividades que reactivan el físico y la mente.

Esta actividad física subestimada tendría un efecto directo en tus neuronas

Por Alejo Zanabria

Por qué hoy se celebra el día del abrazo

La idea nació en 1986 de la mano de Kevin Zaborney, un estadounidense que notó que, tras las festividades de Navidad y Año Nuevo, el ánimo de la población decaía notablemente. Zaborney observó que las personas se sentían más solas o apáticas durante enero y que existía una barrera social que impedía demostrar afecto en público por miedo al "qué dirán".

Eligió el 21 de enero por ser el punto medio entre la Navidad y el Día de San Valentín, buscando una excusa para que la gente liberara sus emociones y mejorara su bienestar mental. Lo que empezó en el pueblo de Clio (Michigan) pronto se extendió por todo Estados Unidos y, con la llegada de internet, traspasó todas las fronteras.

Efemérides. Día Internacional del Abrazo. (Messi y Scaloni, minutos después de convertirse en campeones del Mundo / AP)
Efemérides. Día Internacional del Abrazo. (Messi y Scaloni, minutos después de convertirse en campeones del Mundo / AP)
Efemérides. Día Internacional del Abrazo. (Messi y Scaloni, minutos después de convertirse en campeones del Mundo / AP)

¿Qué dice la ciencia?

Más allá de la tradición, la ciencia ha demostrado que abrazar tiene efectos fisiológicos inmediatos. Al dar un abrazo que dure al menos 20 segundos, el cuerpo experimenta cambios positivos:

  • Liberación de Oxitocina: Conocida como la "hormona del amor", reduce el estrés y la ansiedad.

  • Reducción del Cortisol: Ayuda a bajar los niveles de la hormona relacionada con el estrés, fortaleciendo el sistema inmunológico.

  • Salud Cardiovascular: Los abrazos ayudan a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

  • Seguridad y Confianza: Desde el punto de vista psicológico, el contacto físico genera una sensación de protección que mejora la autoestima.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el freezer lleno paso de moda: como se conservaran los alimentos en 2026

El freezer lleno pasó de moda: cómo se conservarán los alimentos en 2026

Por Sofía Serelli
Esta receta es una de esas que se hacen en un abrir y cerrar de ojos.

El más rico budín de pan exprés, hecho en el microondas y con pocos ingredientes

Por Alejo Zanabria
frotar el sarten es un error: este ingrediente despega la grasa sin esfuerzo

Frotar el sartén es un error: este ingrediente despega la grasa sin esfuerzo

Por Sofía Serelli
por que deberias ponerte vinagre en el pelo una vez por semana: la explicacion de tres dermatologas

Por qué deberías ponerte vinagre en el pelo una vez por semana: la explicación de tres dermatólogas

Por Sofía Serelli