Día internacional del abrazo: por qué se celebra el 21 de enero

El Día del Abrazo, celebrado cada año desde 1986, invita a las personas a compartir este gesto y recordar sus beneficios.

Día del abrazo: por qué se celebra el 21 de enero

El abrazo es uno de los gestos más humanos y universales: el abrazo. Aunque parezca una celebración informal, el Día Mundial del Abrazo (National Hugging Day) tiene una historia fascinante y un trasfondo que va mucho más allá de la simple cortesía.

Por qué hoy se celebra el día del abrazo La idea nació en 1986 de la mano de Kevin Zaborney, un estadounidense que notó que, tras las festividades de Navidad y Año Nuevo, el ánimo de la población decaía notablemente. Zaborney observó que las personas se sentían más solas o apáticas durante enero y que existía una barrera social que impedía demostrar afecto en público por miedo al "qué dirán".

Eligió el 21 de enero por ser el punto medio entre la Navidad y el Día de San Valentín, buscando una excusa para que la gente liberara sus emociones y mejorara su bienestar mental. Lo que empezó en el pueblo de Clio (Michigan) pronto se extendió por todo Estados Unidos y, con la llegada de internet, traspasó todas las fronteras.

Efemérides. Día Internacional del Abrazo. (Messi y Scaloni, minutos después de convertirse en campeones del Mundo / AP) Efemérides. Día Internacional del Abrazo. (Messi y Scaloni, minutos después de convertirse en campeones del Mundo / AP) ¿Qué dice la ciencia? Más allá de la tradición, la ciencia ha demostrado que abrazar tiene efectos fisiológicos inmediatos. Al dar un abrazo que dure al menos 20 segundos, el cuerpo experimenta cambios positivos:

Liberación de Oxitocina: Conocida como la "hormona del amor", reduce el estrés y la ansiedad.

Reducción del Cortisol: Ayuda a bajar los niveles de la hormona relacionada con el estrés, fortaleciendo el sistema inmunológico.

Salud Cardiovascular: Los abrazos ayudan a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Seguridad y Confianza: Desde el punto de vista psicológico, el contacto físico genera una sensación de protección que mejora la autoestima.