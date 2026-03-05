Susana Giménez grabó una publicidad en traje de baño y generó revuelo: recibió críticas de una diva

Susana Giménez reapareció tras un mes en Madrid luego de que se difundieran imágenes de una grabación publicitaria en la que aparece con traje de baño. El material, registrado durante una larga jornada de filmación en una casona de San Isidro , llamó la atención por el look elegido por la conductora.

La producción se extendió durante más de 11 horas y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales como parte del detrás de escena del rodaje. Allí se la ve a la diva con un estilismo poco habitual , en una campaña que refuerza su presencia publicitaria viva más allá del formato tradicional de televisión.

El proyecto llega poco después de su regreso de España, donde pasó varias semanas y realizó un tratamiento de bienestar enfocado en mejorar su estado físico . Ese proceso y su reciente aparición pública alimentaron comentarios sobre su imagen y su presente profesional.

Según informó Infobae, la conductora de 82 años aprovechó las vacaciones de una máquina de última tecnología destinada a reducir el dolor articular y muscular. Advirtieron que está enfocada en mejorar su salud y su rendimiento físico . Por eso se siente plena en llevar a cabo campañas y producciones.

De esta manera, el recorrido de este mes para Susana estuvo marcado por tres movimientos concretos: la realización de los tratamientos en España, su participación en producciones publicitarias y la decisión de no aceptar propuestas para regresar a la televisión. “Su enfoque es otro hoy mismo” , aseguran.

La conductora también había llamado la atención durante la celebración de su cumpleaños con una imagen que muchos consideraron rejuvenecida. Ese cambio físico despertó interés tanto en redes sociales como en la prensa, que puso el foco en el tratamiento de bienestar que realizó en España.

La diva también recibió críticas

Sin embargo, no todos los comentarios fueron elogiosos. Entre las reacciones apareció un crítica de Graciela Alfano, histórica conocida de Susana Giménez.

La actriz publicó una historia de Instagram en tono irónico en la que se burló del look de la conductora. “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos también me odiaría”, escribió, generando nuevas repercusiones alrededor de la aparición pública de la diva.