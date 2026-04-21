Camilota sufrió un grave accidente en su casa y preocupa su estado de salud: "No puedo estar"

La salud de Camila Deniz generó inquietud tras un accidente ocurrido durante la madrugada, cuando se dirigía al baño y sufrió una caída que le provocó un fuerte dolor en la rodilla izquierda. La joven, conocida como “Camilota” por su participación en Cuestión de Peso, compartió una imagen en silla de ruedas desde la guardia del Hospital Paroissien.

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La publicación en redes sociales mostró a la joven visiblemente afectada, lo que desató una rápida reacción de su comunidad digital. Según relató, permaneció varias horas sin poder levantarse debido al dolor y la inmovilidad, hasta que decidió pedir ayuda para ser trasladada al hospital . La incertidumbre creció ante la falta de información médica oficial y la posibilidad de que la lesión impacte en su participación en el programa.

En ese contexto, Camila dejó entrever su preocupación: “ La eliminación, hoy pongo a mi salud primero y la rodilla que me duele . Si no puedo estar…”, expresó, sin confirmar si continuará en el reality emitido por eltrece.

Un contexto personal atravesado por tensiones

El accidente se produjo en un momento sensible a nivel emocional. La joven atraviesa una etapa compleja vinculada a la situación de su hermano, Thiago Medina, lo que influyó en su estado anímico y en su cuidado personal. Esta carga emocional coincidió con una recaída en su proceso dentro del programa, donde había regresado meses atrás con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

“Me angustia haberme dejado estar, no me di cuenta. Mi mente estaba en otras cosas. Me cuesta asimilarlo y aceptar que soy una gorda deforme. Me duele un montón”, confesó la participante, en un momento de alta vulnerabilidad frente al equipo del ciclo.

La intervención del equipo profesional

Desde el programa, el acompañamiento no se limitó a lo físico. Sergio Verón, referente del equipo, abordó la situación desde una perspectiva integral: “La recaída en obesidad no es un fracaso personal, tiene que ver con otras cosas”, explicó. Luego agregó: “Tu biología te va a pedir todo el tiempo volver a ser esta Camilota y vos vas a tener que luchar para salir de ahí”.

Sus palabras reflejan un enfoque que combina contención emocional y comprensión de los factores biológicos que intervienen en los procesos de descenso de peso, en un contexto donde la exposición mediática amplifica cada dificultad.

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Repercusión en redes y señales de apoyo

La imagen de Camila en silla de ruedas movilizó a seguidores y participantes del programa, que respondieron con mensajes de apoyo y preocupación. La reacción colectiva evidenció el vínculo construido con la audiencia y el reconocimiento al esfuerzo sostenido de la joven por enfrentar sus dificultades personales.