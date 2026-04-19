Descubrimiento en un río de Estados Unidos resuelve el misterio de una familia desaparecida hace 70 años

El enigma de la familia Martin , uno de los casos de desaparición más antiguos de Estados Unidos , finalmente tiene respuesta . Tras casi siete décadas de incertidumbre , los restos hallados en las profundidades del río Columbia en Oregón permitieron confirmar que la familia sufrió un accidente fatal en diciembre de 1958 .

Descubrimiento en una iglesia revela restos de más de 300 años y podrían ser de un legendario mosquetero

Kenneth Martin, su esposa Barbara y su hija Barbie desaparecieron un día de invierno mientras buscaban adornos navideños en Portland. Durante décadas, el caso alimentó teorías que iban desde el crimen organizado hasta la huida voluntaria, movilizando a investigadores estatales y federales sin éxito alguno.

El giro definitivo ocurrió en 2024, cuando el buzo Archer Mayo localizó la camioneta Ford de la familia a varios metros de profundidad en el río Columbia . El vehículo estaba cubierto por sedimentos acumulados durante más de 60 años, lo que hizo que su recuperación fuera parcial debido al avanzado estado de deterioro del chasis.

Dentro del vehículo se recuperaron objetos personales, como una funda de cámara rotulada con el nombre de Kenneth, que ayudaron a vincular el coche con la familia. Sin embargo, la prueba definitiva llegó de la mano de la genética forense. El laboratorio Othram , con sede en Texas, logró extraer perfiles genéticos de restos óseos que habían permanecido sumergidos casi 70 años.

Trabajar con material degradado por el agua y los sedimentos representó un desafío técnico extremo para los especialistas. Según explicaron los forenses de Othram, la exposición prolongada al entorno fluvial limita severamente las posibilidades de recuperar material genético suficiente para una identificación precisa.

Finalmente, los análisis practicados entre 2024 y 2025 confirmaron la identidad de los tres integrantes de la familia. Un dato fundamental para el cierre del caso es que los expertos no encontraron ningún indicio de violencia en los restos ni en la camioneta, lo que descarta definitivamente la hipótesis de un delito.

image

Un cierre para la historia forense reciente

La Oficina del Sheriff del Condado de Hood River cerró formalmente la investigación al concluir que se trató de un accidente automovilístico. Este desenlace pone fin a una de las búsquedas más largas y mediáticas de la región, resolviendo un misterio que parecía destinado al olvido.

La resolución de este expediente histórico ilustra cómo la cooperación entre agencias públicas y laboratorios privados, junto con los avances en ADN, permite dar respuestas incluso en casos de gran antigüedad. El hallazgo marca un hito en el uso de nuevas tecnologías sobre expedientes que parecían imposibles de resolver.