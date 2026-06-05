Como en "Esperando la Carroza": fueron a despedir a su padre y encontraron a otro hombre en el cajón

Un hecho insólito ocurrió hace unos días en Nueva York, Estados Unidos, cuando una familia notó u n terrible erro r mientras velaba a un ser querido. Al momento de despedirse del difunto, los familiares de José Daniel Díaz Felipe notaron que n o era su cuerpo el que estaba en el cajón.

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Según detalló el medio Univisión, "Danielito" (como era conocido) falleció a los 84 años en Manhattan. Sus hijos acudieron a la funeraria R.G. Ortiz Funeral Home el 28 de mayo para iniciar los trámites del velorio. Sin embargo, aseguraron que al abrir el féretro notaron que había otro cuerpo.

"Abrimos el ataúd y encontramos a otro hombre. Y estuvieron horas intentando convencernos de que era nuestro padre", declaró José Luis Díaz, hijo del fallecido, a medios locales.

Según relataron, la confusión era muy evidente ya que el difunto era calvo y medía aproximadamente 1.60 de estatura, mientras que el cuerpo que se hallaba en el cajón era de un hombre con cabello y considerablemente más alto.

El cuerpo habría sido cremado

Tras la terrible confusión de la funeraria, la familia pidió explicaciones sobre el paradero del cuerpo de Díaz Felipe. Según relataron sus hijos, los empleados de la funeraria les explicaron que el error se debió a que, en la misma semana, recibieron a otra persona con un nombre similar.

Asimismo, los empleados del lugar aseguraron que los restos de "Danielito" fueron cremados y trasladados a la oficina principal de la empresa en el Bronx, negándoles la posibilidad a sus familiares de despedirse por última vez mediante un velorio.

Sin embargo, los familiares del difunto aseguraron no tener certeza de que las cenizas sean realmente del hombre. "Dicen que lo incineraron, pero no sabemos con certeza si realmente se trata de nuestro padre", señaló el hijo.

Ante este hecho, la familia realizó una denuncia y solicitará pruebas de ADN para confirmar la identidad de los restos.

Denuncias contra la funeraria

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York presentó una demanda hace unos años contra la empresa R.G. Ortiz Funeral Home después de recibir cerca de 50 denuncias relacionadas con el manejo de restos humanos y presuntas irregularidades en la información y cobro de servicios.

Funeraria R.G. Ortiz Funeral Home La empresa R.G. Ortiz Funeral Home fue denunciada por hechos similares en el pasado.

En su momento, las autoridades acusaron a la compañía de prácticas que incluían ocultamiento o tergiversación de precios, retrasos en la entrega de cenizas y problemas en el tratamiento de los restos de personas fallecidas. En 2024, la funeraria aceptó pagar 600 mil dólares a clientes afectados, además de 100 mil dólares en sanciones civiles.

Por el momento, la empresa no emitió una respuesta pública sobre las acusaciones realizadas por la familia de José Daniel Díaz Felipe.