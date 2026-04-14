¿Una pluma en la Luna? El misterio de la imagen viral y la explicación científica de la NASA

Luego del éxito de la misión Artemis II , se volvió a viralizar la imagen de una pluma sobre la superficie de la Luna y generó dudas acerca de cómo llegó hasta allí.

La misión Artemis II regresó con éxito a la Tierra luego del viaje a la Luna

Artemis II: la histórica foto del lado oculto de la Luna con la Tierra en el horizonte

Esta situación, ocurrida hace algo más de cinco décadas durante la misión Apolo 15 , no fue un descuido, sino un experimento científico diseñado para resolver un enigma de las leyes de gravedad que nació en nuestro planeta.

En nuestro planeta, la resistencia atmosférica actúa como un freno para los objetos más ligeros, haciendo que una pluma caiga más lento mientras un martillo cae rápidamente.

Sin embargo, la Luna ofreció el escenario perfecto para la ciencia: un entorno sin atmósfera ni aire donde la fricción no existe. Ante la cámara de video que retransmitía para todo el mundo, el astronauta David Scott sostuvo ambos objetos a la misma altura y los soltó simultáneamente.

El resultado fue contundente: tanto el pesado martillo de metal como la ligera pluma recorrieron la misma distancia y tocaron la superficie exactamente en el mismo segundo. Al observar el éxito de la prueba, Scott exclamó ante la cámara: “Galileo tenía razón”.

Este gesto sencillo pero impactante sirvió para terminar un debate iniciado cientos de años antes por el sabio italiano Galileo Galilei, quien fue el primero en asegurar que la masa de un objeto no influye en su velocidad de caída si se elimina la resistencia del aire.

El experimento, captado por el astronauta Charlie Duke, se convirtió desde entonces en una de las pruebas más claras y didácticas de cómo funcionan las leyes de la gravedad en el vacío espacial.

La explicación científica

En la Tierra, los objetos de poco peso como una pluma caen de forma lenta debido a la resistencia del aire. En cambio, en la Luna no hay atmósfera, por lo que esa fuerza no actúa y debido a esto todos los cuerpos experimentan la misma aceleración gravitatoria. Esto explica el por qué ambos objetos cayeron al mismo tiempo.

Esta imagen de la pluma en la Luna puede generar confusión cuando circula sin contexto entre los usuarios. De todos modos, la NASA dejó en claro que se trató de una demostración intencional con fines pedagógicos.