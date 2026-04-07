7 de abril de 2026 - 10:13

Artemis II: la histórica foto del lado oculto de la Luna con la Tierra en el horizonte

La NASA mostró nuevas imágenes capturadas por los cuatro astronautas de la cápsula Orión durante el sobrevuelo lunar del 6 de abril.

Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar.

Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar.

Foto:

NASA
Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado

Desde la órbita lunar, la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado

Foto:

NASA
Por Redacción Mundo

Después de que los cuatro astronautas de Artemis II fueran los primeros seres humanos en vislumbrar la cara oculta de la Luna en su totalidad con sus propios ojos, las fotos de la histórica hazaña empezaron a llegar de manera oficial por parte de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

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Los tripulantes de la cápsula Orión, Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch, capturaron una gran cantidad de fotografías del terreno accidentado del satélite natural, sus extensos cráteres de impacto y sus vastas y oscuras llanuras.

Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar.
Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar.

Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar.

Wiseman, Glover, Koch y Hansen dedicaron unas siete horas a tomar fotografías y recopilar información sobre las características de la superficie lunar durante el sobrevuelo.

Se aclara que, durante las misiones Apolo de los años 60 y 70, los astronautas no pudieron observar gran parte de la cara oculta de la Luna debido a las trayectorias y la programación de sus vuelos. Ahora, los cuatro tripulantes de Artemis II son pioneros para toda la humanidad.

"La puesta de la Tierra (Earth Set). La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar", dice la descripción oficial de una foto trascendental compartida por la NASA este martes.

La imagen recuerda a la icónica del amanecer terrestre tomada por el astronauta Bill Anders, 58 años antes, durante el vuelo de la tripulación del Apolo 8 alrededor de la Luna.

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Otra postal oficial de la NASA muestra cómo la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista poco vista en la historia.

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En las últimas horas, mientras sobrevolaban la Luna, los cuatro aventureros espaciales hablaron de lo emocionante que fue ver la Luna tan de cerca.

“Cuando adoptamos esa perspectiva y la comparamos con nuestro hogar, la Tierra, nos damos cuenta de cuánto tenemos en común”, dijo Koch, la mujer que más lejos llegó en el espacio exterior, unos 406.000 kilómetros de distancia.

“La Tierra nos proporciona todo lo que necesitamos. Y eso es, en cierto modo, un milagro que no se puede comprender del todo hasta que se experimenta desde la perspectiva del otro”, reflexionó.

Según la NASA, las imágenes de cráteres, crestas y antiguos flujos de lava en la superficie lunar, capturadas por la misión Artemis II, podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo se formaron la Luna y el sistema solar. Para 2028, con Artemis IV, se estima el tan ansiado alunizaje.

Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión
Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión

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