Artemis II: la histórica foto del lado oculto de la Luna con la Tierra en el horizonte

Después de que los cuatro astronautas de Artemis II fueran los primeros seres humanos en vislumbrar la cara oculta de la Luna en su totalidad con sus propios ojos, las fotos de la histórica hazaña empezaron a llegar de manera oficial por parte de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés).

Récord: la misión Artemis II alcanzó la mayor distancia desde la Tierra jamás lograda por humanos

El incómodo momento cuando Trump llamó por teléfono a los astronautas de Artemis II

Los tripulantes de la cápsula Orión, Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch , capturaron una gran cantidad de fotografías del terreno accidentado del satélite natural, sus extensos cráteres de impacto y sus vastas y oscuras llanuras.

Wiseman, Glover, Koch y Hansen dedicaron unas siete horas a tomar fotografías y recopilar información sobre las características de la superficie lunar durante el sobrevuelo.

Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar.

Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar.

Se aclara que, durante las misiones Apolo de los años 60 y 70, los astronautas no pudieron observar gran parte de la cara oculta de la Luna debido a las trayectorias y la programación de sus vuelos. Ahora, los cuatro tripulantes de Artemis II son pioneros para toda la humanidad.

"La puesta de la Tierra (Earth Set). La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar ", dice la descripción oficial de una foto trascendental compartida por la NASA este martes.

La imagen recuerda a la icónica del amanecer terrestre tomada por el astronauta Bill Anders, 58 años antes, durante el vuelo de la tripulación del Apolo 8 alrededor de la Luna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASAArtemis/status/2041501971480273167?s=20&partner=&hide_thread=false Earthset.



The Artemis II crew captured this view of an Earthset on April 6, 2026, as they flew around the Moon. The image is reminiscent of the iconic Earthrise image taken by astronaut Bill Anders 58 years earlier as the Apollo 8 crew flew around the Moon. pic.twitter.com/ag72r97wzb — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 7, 2026

Otra postal oficial de la NASA muestra cómo la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista poco vista en la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2041495294911676771?s=20&partner=&hide_thread=false THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

En las últimas horas, mientras sobrevolaban la Luna, los cuatro aventureros espaciales hablaron de lo emocionante que fue ver la Luna tan de cerca.

“Cuando adoptamos esa perspectiva y la comparamos con nuestro hogar, la Tierra, nos damos cuenta de cuánto tenemos en común”, dijo Koch, la mujer que más lejos llegó en el espacio exterior, unos 406.000 kilómetros de distancia.

“La Tierra nos proporciona todo lo que necesitamos. Y eso es, en cierto modo, un milagro que no se puede comprender del todo hasta que se experimenta desde la perspectiva del otro”, reflexionó.

Según la NASA, las imágenes de cráteres, crestas y antiguos flujos de lava en la superficie lunar, capturadas por la misión Artemis II, podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo se formaron la Luna y el sistema solar. Para 2028, con Artemis IV, se estima el tan ansiado alunizaje.