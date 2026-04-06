Artemis II: El asombro de los astronautas al ver el lado oculto de la Luna por primera vez

Los astronautas confirmaron que el paisaje es "espectacular" pero desconcertante, mientras lidian con una falla técnica que limita el uso del baño en la nave Orion.

La tripulación de la misión Artemis II alcanzó un hito histórico al observar con sus propios ojos el lado oculto de la Luna. A unos 172.000 kilómetros de la superficie lunar, los astronautas describieron un paisaje espectacular donde las manchas oscuras no parecen estar en su lugar habitual, desafiando su memoria visual terrestre.

Christina Koch, especialista de la misión, relató que la experiencia fue impactante al notar que las características geográficas no coinciden con la cara que vemos desde la Tierra. La nave se desplaza a una velocidad de 3.768 km/h y, por primera vez, ojos humanos pudieron contemplar el Basin Orientale de forma completa, un cráter de impacto de casi mil kilómetros de ancho.

Embed - La misión ARTEMIS II entra en su fase decisiva El impacto visual del cráter Orientale y fallas en la nave A pesar del éxito visual, la misión enfrenta complicaciones técnicas. La tripulación tuvo que cancelar una corrección de curso para intentar reparar el sistema de eliminación de aguas residuales que falló recientemente. Debido a este inconveniente, los astronautas tienen restringido el uso del inodoro únicamente para necesidades sólidas, mientras la nave continúa su trayecto a 272.000 kilómetros de la Tierra.

Durante la jornada, la NASA publicó imágenes capturadas por los tripulantes que muestran detalles nunca antes vistos por el ojo humano. Hasta este momento, solo sondas robóticas habían registrado estas áreas específicas de la Luna. Reid Wiseman, otro de los tripulantes, calificó como "zapanjujua" (sorprendente) la oportunidad de ver la Tierra casi en eclipse total mientras la Luna brilla con luz solar plena.

image El valor del ojo humano sobre la tecnología de cámaras Un aspecto que llama la atención de esta misión es que la NASA sigue confiando más en la visión humana que en los sensores electrónicos para recolectar datos científicos. Kelsey Young, científica principal de la misión, explicó que el ojo humano es el mejor instrumento disponible debido a su capacidad para reconocer colores, contextos y cómo la luz oblicua revela texturas sutiles en el paisaje lunar.

Según Young, el número de receptores en el ojo supera ampliamente la capacidad de las cámaras actuales para captar detalles fotométricos y cambios de color que son cruciales para entender la geología de la superficie. Por su parte, el piloto Victor Glover definió a los ojos como un "instrumento mágico" que permite comprender las contornas del paisaje lunar en un instante, algo que las cámaras todavía luchan por replicar con precisión. Se espera que el lunes la tripulación obtenga vistas aún más cercanas de áreas inexploradas durante su sobrevuelo principal. Mientras tanto, el equipo en tierra monitorea la salud de los astronautas y la estabilidad del sistema de desechos para asegurar que el resto del viaje de regreso cumpla con los protocolos de seguridad establecidos.