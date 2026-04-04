Los astronautas realizan el recorrido a bordo de la cápsula Orión, luego de realizar con éxito las primeras maniobras.

La misión Artemis II ya va por la mitad de su camino: cuánto falta para que lleguen a la Luna.

La misión Artemis II avanza hacia la Luna con una tripulación a bordo que ya alcanzó la mitad del trayecto, en un vuelo histórico impulsado por la NASA que marca el regreso de viajes tripulados al satélite natural tras más de cinco décadas. Los astronautas realizan el recorrido a bordo de la cápsula Orión, que se dirige hacia su destino luego de completar con éxito las primeras maniobras clave.

Las primeras imágenes de la misión Artemis II En este contexto, la agencia espacial difundió las primeras imágenes captadas durante el trayecto, lo que permitió dimensionar el avance del viaje. Una de las fotografías muestra a la nave con la Luna visible a gran distancia, enmarcada por la oscuridad del espacio.

La vista de la tripulación del Artemis II en la mañana del jueves La vista de la tripulación del Artemis II en la mañana del jueves, desde 41.756 millas (67.200 km) de altura. NASA La toma fue realizada desde una cámara ubicada en uno de los extremos de los paneles solares. En la imagen se distingue parcialmente la estructura de Orión, mientras uno de sus paneles se extiende en primer plano, lo que aporta una perspectiva concreta del entorno en el que se desplaza la tripulación.

La vida de los astronautas en el espacio El material difundido también incluyó un breve video que refleja la rutina diaria a bordo. En la grabación se observa a uno de los astronautas preparando alimentos, en una escena que expone la dinámica de convivencia durante el viaje. Este tipo de registros permite observar cómo se desarrollan las actividades básicas en condiciones de microgravedad, en una misión que se extiende por aproximadamente diez días.

Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II NASA El vuelo cuenta con cuatro tripulantes, tres pertenecientes a la NASA y uno a la Agencia Espacial Canadiense. Más allá del carácter simbólico del regreso a la Luna, la misión cumple un rol técnico central: evaluar el funcionamiento de la nave Orión y del sistema de lanzamiento utilizado. Estas pruebas resultan fundamentales para validar futuras misiones del programa Artemis.

La planificación del sobrevuelo lunar Uno de los hitos recientes del viaje fue la ejecución de la maniobra de inyección translunar, que permitió a la nave abandonar definitivamente la órbita terrestre. Este encendido de motor marcó el inicio del tramo más representativo de la misión y dejó a la tripulación en trayectoria directa hacia la Luna. Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II NASA A partir de este avance, los equipos científicos comenzaron a diseñar el Plan de Objetivos Lunares. Se trata de una hoja de ruta que ordena las observaciones que deberán realizar los astronautas durante el sobrevuelo programado. Durante ese período, estimado en unas seis horas, se buscará documentar formaciones geológicas y accidentes de la superficie lunar. El objetivo consiste en obtener datos que permitan profundizar el conocimiento sobre el origen del satélite y las primeras etapas del sistema solar.