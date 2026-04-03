Emoción desde el espacio: los astronautas de Artemis II describieron cómo se ve la Tierra desde la nave

La misión Artemis II , primera tripulada a la órbita de la Luna desde 1972, no sólo ofrece imágenes inéditas de la Tierra desde el espacio , sino también describe con detalle lo que se ve desde allí.

Artemis II: las dos históricas fotos de la Tierra tomadas desde la cápsula

Los cuatro astronautas expresaron su emoción por lo que pueden observar desde la nave y llevaron palabras conmovedoras al público, a través de las redes oficiales de la NASA. "Vemos nuestro pequeño punto azul pálido . Visto a través de los ojos de la tripulación, y de repente estamos allí arriba con ellos ", expresaron desde el centro de control

El comandante Reid Wiseman , afirmó que fue un momento único e inolvidable cuando observaron el planeta Tierra. "No sé qué esperábamos ver, pero se podía ver todo el globo, de polo a polo. Se veía África, Europa y, si mirabas bien, las auroras boreales. Fue el momento más espectacular y nos dejó a los cuatro sin palabras", expresó.

Asimismo, Victor Glover, quien hará historia por ser la primer persona afrodescendiente en viajar a la Luna, lanzó una reflexión al observar la Tierra desde el espacio. "Desde acá no se ven divisiones. La Tierra se ve como una sola cosa. Somos todos una misma humanidad" .

La misión del Artemis II se puede ver en vivo las 24 horas a través del canal de YouTube de la NASA y es mediante ese medio que los astronautas pueden comentar lo que sucede dentro de la nave y hacer parte al público de este hito en el programa espacial estadounidense.

El camino hacia la Luna

Este viernes, la NASA confirmó que el equipo científico lunar del centro de control de la misión está seleccionando las características geológicas de la superficie lunar que la nave Orión podrá divisar mientras orbite a su alrededor el proximo lunes 6 de abril.

Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II NASA

La observación científica lunar tendrá una duración de seis horas, en un momento donde el Sol, la Luna y la nave espacial se alinearán de tal manera que la tripulación podrá ver aproximadamente el 20% de la cara oculta de la Luna, que representa el hemosferio no visible desde la Tierra iluminado por el Sol.

"Entre las características visibles de la cara oculta se incluirán varias nunca antes vistas a simple vista, como la cuenca Orientale completa, el cráter Pierazzo y el cráter Ohm", señalaron.