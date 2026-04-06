Artemis II sobrevuela hoy la Luna: a qué hora en Argentina y dónde verlo en vivo

En su sexto día de viaje, los astronautas de Artemis II , conformada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, se preparan este lunes 6 de abril para el sobrevuelo lunar sobre la cara oculta del satélite natural, marcando un hito histórico como la primera misión tripulada que lo hace.

Artemis II: las dos históricas fotos de la Tierra tomadas desde la cápsula

La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés) tiene previsto que la cápsula Orión, que cruza el espacio a más de 4.000 kilómetros por hora, entrara a las 4.41 GMT (1.41 de Argentina) del 6 de abril en la esfera de influencia lunar a unos 66.098 kilómetros (41.072 millas) del satélite lunar.

No obstante, el momento más esperado será a las 22.00 GMT ( 19.00 de Argentina) cuando se convierta en la nave tripulada en más de 53 años en atravesar la región lunar invisible desde la Tierra , realizando observaciones directas y registrando imágenes de zonas nunca antes vistas por el ser humano.

La ventana principal empezará cerca de las 15.45 de Argentina y el punto de mayor acercamiento está previsto para alrededor de las 20.

Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión

Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión

"Esto es significativo, porque será cuando la gravedad de la Luna ejerce una atracción más fuerte sobre la nave espacial Orión que la gravedad de la Tierra; por lo tanto constituye un hito importante en nuestra misión", dijo Rick Henfling , director de vuelo para Artemis II, en una conferencia de prensa.

Su sobrevuelo lunar, de unas seis horas, promete un vistazo a partes de la cara oculta de la Luna que estaban demasiado oscuras o demasiado difíciles de ver para los 24 astronautas del programa Apolo que los precedieron.

También les espera un eclipse solar total cuando el satélite bloquee el Sol, dejando ver fragmentos de la corona centelleante.

Imagen tomada de la página oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II Imagen tomada de la página oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II EFE

A qué hora y dónde ver en vivo el sobrevuelo lunar de Artemis II

Será desde las 14.00 de Argentina con transmisión simultánea en:

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Embed - NASA’s Artemis II Crew Flies Around the Moon (Official Broadcast)

Cómo superará Artemis II el récord de Apolo 13

Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert, integrantes de la recordada misión Apolo 13 en 1970, alcanzaron una distancia máxima de 400.171 kilómetros desde la Tierra antes de dar la vuelta en U con la que volvieron por un incidente en uno de sus tanques de oxígeno.

Hoy, los astronautas del Artemis II siguen el mismo recorrido en forma de ocho, ya que no orbitarán la Luna ni alunizarán. Pero su distancia respecto de la Tierra debería superar la de Apolo 13 gasta los 402.000 km, marcando el récord histórico como los humanos que más lejos llegaron en el espacio exterior.

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se turnarán para capturar con cámaras las vistas lunares desde sus ventanas. En el punto de máxima aproximación se acercarán a 6.550 kilómetros de la Luna.

Debido a que despegaron el 1° de abril, el encuentro no tendrá tanta iluminación de la cara oculta lunar como ocurriría en otras fechas.

Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II Foto del planeta Tierra desde la cápsula Orion de la misión Artemis II NASA

Cuánto dura la breve interrupción del contacto con los astronautas detrás de la Luna

La nave Orión perderá el contacto con el Control de la Misión durante casi una hora cuando esté detrás de la Luna. Lo mismo ocurrió durante las misiones lunares del programa Apolo.

Estas interrupciones en la comunicación siempre fueron un momento tenso durante las misiones Apolo aunque, como señala Frieling, “la física toma el control, y sin duda la física nos hará volver al lado visible de la Luna”.

Cuándo Artemis II volverá a la Tierra

Una vez que el Artemis II deje la vecina Luna, tardará cuatro días en regresar a la Tierra. La cápsula amerizará el viernes 10 de abril en el océano Pacífico, cerca de San Diego (Estados Unidos), nueve días después de haber despegado de Florida.

Vale recordar que la misión Artemis II busca recopilar datos inéditos y se inscribe en un plan de la NASA para establecer una presencia lunar sostenida, con un alunizaje previsto para 2028.