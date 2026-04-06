Artemis II: cómo es el lado oscuro de la Luna, según la foto publicada por la NASA

Los astronautas a bordo de la nave espacial Orión, como parte de la histórica misión Artemis II , capturaron una fotografía de la Luna en su esplendor y con parte de la cara oculta.

Artemis II: El asombro de los astronautas al ver el lado oculto de la Luna por primera vez

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La imagen, fue publicada este lunes por la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés) justo en el día de sobrevuelo lunar y el récord de máxima distancia de humanos desde la Tierra, por encima de los 400.000 kilómetros.

La foto, tal como describe la NASA, muestra la cara visible de la Luna a la derecha (la que vemos desde la Tierra, identificable por sus manchas oscuras) y su cara oculta a la izquierda.

"La tripulación de Artemis II es la primera en observar la cara oculta con ojos humanos" , recordó la agencia espacial estadounidense en el posteo de redes sociales.

El "lado oculto" de la Luna, científicamente conocido como el lado lejano (far side), es el hemisferio que nunca podemos ver desde la Tierra. A diferencia de lo que sugiere el término popular "lado oscuro", esta región recibe tanta luz solar como la cara que vemos; simplemente permanece oculta a nuestra vista debido a un fenómeno físico.

El lado oculto es un lugar de enorme interés por una razón única: es el lugar más silencioso del sistema solar cercano. Justamente, los astronautas de Artemis sobrevolarán esa zona, perdiendo la comunicación por unos 50 minutos y recuperándola luego. La masa de la Luna actúa como un escudo que bloquea todas las interferencias de radio provenientes de la Tierra (celulares, satélites, radio).

Antes de irse a dormir en el quinto día de vuelo, la tripulación de Artemis II tomó una última foto de la Luna, mientras se acercaba por la ventana de la nave espacial Orión Antes de irse a dormir en el quinto día de vuelo, la tripulación de Artemis II tomó una última foto de la Luna, mientras se acercaba por la ventana de la nave espacial Orión NASA

Los astronautas de la misión Artemis II -Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch de la NASA, y Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense)- orbitarán por la tarde de Argentina unas seis horas.

Artemis II está utilizando la misma maniobra que realizó el Apolo 13 en 1970 después de que la explosión de su tanque de oxígeno, que provocó la alarma "Houston, hemos tenido un problema", acabara con cualquier esperanza de un alunizaje.

Conocida como trayectoria lunar de retorno libre, esta ruta sin aterrizaje aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna, reduciendo la necesidad de combustible.

A qué hora y dónde ver en vivo el sobrevuelo lunar de Artemis II

La transmisión se podrá ver en vivo este lunes desde las 14.00 (hora de Argentina) en YouTube, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Twitch, X y más plataformas. Se estima que a las 20.00 será el momento más vistoso.

Embed - NASA’s Artemis II Crew Flies Around the Moon (Official Broadcast)

Embed - NASA's Artemis II Live Mission Coverage (Official Broadcast)

Cómo superará Artemis II el récord de Apolo 13

Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert, integrantes de la recordada misión Apolo 13 en 1970, alcanzaron una distancia máxima de 400.171 kilómetros desde la Tierra antes de dar la vuelta en U con la que volvieron por un incidente en uno de sus tanques de oxígeno.

Hoy, los astronautas del Artemis II siguen el mismo recorrido en forma de ocho, ya que no orbitarán la Luna ni alunizarán. Pero su distancia respecto de la Tierra debería superar la de Apolo 13 gasta los 402.000 km, marcando el récord histórico como los humanos que más lejos llegaron en el espacio exterior.

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se turnarán para capturar con cámaras las vistas lunares desde sus ventanas. En el punto de máxima aproximación se acercarán a 6.550 kilómetros de la Luna.

Imagen tomada de la página oficial de la NASA que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II Imagen tomada de la página oficial de la NASA que muestra una fotografía de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II EFE

Debido a que despegaron el 1° de abril, el encuentro no tendrá tanta iluminación de la cara oculta lunar como ocurriría en otras fechas.

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA a la Luna desde el Apolo 17 en 1972. Esta misión prepara el terreno para Artemis III el próximo año, en la que otra tripulación de la nave Orion practicará el acoplamiento con módulos lunares en órbita alrededor de la Tierra.

El alunizaje culminante, a cargo de dos astronautas cerca del polo sur de la Luna, tendrá lugar en Artemis IV en 2028.