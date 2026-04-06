Artemis II: cuál es el celular que la NASA autorizó para que los astronautas se tomen selfies en la Luna

Cada tripulante recibió el dispositivo durante la cuarentena previa y deberá usar tiras de velcro para evitar que el teléfono flote dentro de la cápsula Orion.

La NASA tomó una decisión histórica para la misión Artemis 2 al autorizar, por primera vez, el uso de teléfonos inteligentes personales fuera de la órbita terrestre. Los astronautas llevarán el iPhone 17 Pro Max para documentar su travesía hacia la Luna, buscando acercar el día a día del viaje al público global con imágenes inéditas.

La integración de tecnología de consumo masivo en una misión de esta escala marca un quiebre en los protocolos tradicionales de la agencia espacial. Históricamente, la NASA solo permitía el uso de equipos diseñados específicamente para las condiciones extremas del vacío. Sin embargo, el avance en la calidad óptica y la versatilidad de los smartphones actuales llevó a los expertos a reconsiderar su postura.

image Protocolos de seguridad y el desafío de la microgravedad El uso de estos dispositivos no es libre ni recreativo. La NASA estableció que los teléfonos no pueden conectarse a internet ni activar el Bluetooth para evitar interferencias con los sistemas críticos de la nave. El proceso de aprobación incluyó cuatro etapas exhaustivas de evaluación de riesgos, donde se identificaron peligros potenciales como materiales frágiles o piezas móviles que podrían desprenderse.

Uno de los mayores retos logísticos es evitar que los celulares se conviertan en proyectiles peligrosos dentro de la cabina. Debido a la falta de peso, los dispositivos se sujetan a las superficies mediante tiras de velcro. Además, los astronautas cuentan con bolsillos diseñados especialmente en sus trajes para guardarlos durante el despegue y las maniobras más delicadas, asegurando que nada flote libremente.

image Documentación inédita y el rol de los astronautas Los encargados de registrar estos momentos especiales son Christina Koch y Jeremy Hansen. Ellos utilizarán el modo manual y automático de los dispositivos para captar detalles que antes solo eran accesibles para fotógrafos profesionales. Aunque la cápsula Orion también lleva cámaras Nikon D5 y GoPro Hero 11, el iPhone aporta una versatilidad única para el registro cotidiano de la vida a bordo.

Jared Isaacman, administrador de la agencia, destacó que el objetivo es doble: facilitar el trabajo documental y ofrecer una mirada inspiradora al mundo entero. Al permitir que la tripulación use herramientas familiares e intuitivas, la NASA espera que las imágenes logren una conexión emocional más profunda con las familias de los astronautas y con el público que sigue la misión desde la Tierra. image Esta es la integración más avanzada de dispositivos personales en la exploración lunar oficial. Si bien ya se habían utilizado versiones anteriores en vuelos privados como el Inspiration4 de SpaceX, esta vez el iPhone 17 Pro Max será testigo directo del regreso de la humanidad a las cercanías de nuestro satélite natural, capturando perspectivas que quedarán guardadas en la historia de la ciencia.