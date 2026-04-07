El incómodo momento cuando Trump llamó por teléfono a los astronautas de Artemis II

En medio de la euforia global por el logro histórico de Artemis II al sobrevolar la Luna, el presidente estadounidense Donald Trump habló en directo con los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor J. Glover , a bordo de la cápsula Orión, y dejó un momento bastante peculiar. ¿Hubo incomodidad en el diálogo con micrófono flotando de por medio o simplemente se cortó la llamada?

Artemis II: la histórica foto del lado oculto de la Luna con la Tierra en el horizonte

Primero, el republicano les dijo a los miembros de la tripulación -tres estadounidenses y un canadiense- que "hoy (el lunes) han hecho historia y han llenado de orgullo a Estados Unidos".

"Los seres humanos nunca han visto nada parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada. Es algo realmente especial", destacó.

Los cuatro astronautas viajaron más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia, alcanzando una distancia máxima de 406.771 kilómetros , superando el récord de distancia establecido por el Apolo 13 en 1970. Además, se convirtieron en los primeros humanos en ver partes de la cara oculta de la Luna a simple vista.

En una llamada de aproximadamente 12 minutos , Trump elogió a los astronautas por su "coraje" y "genialidad", y señaló que su viaje es un precursor del intento de la NASA de regresar a los humanos a la superficie de la luna por primera vez en más de medio siglo.

La llamada se hizo viral en redes porque pareció tener un retraso de varios segundos entre el momento en que hablaron los astronautas y el mandatario. La conversación se interrumpió en un momento dado, y Trump comentó: "Creo que nos cortaron la comunicación". El momento dio lugar a memes y burlas, a tono con los tiempos que corren.

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"Estados Unidos es una nación fronteriza, y los cuatro valientes astronautas de Artemis II son verdaderos pioneros de nuestros tiempos", expresó el presidente, y agregó que Estados Unidos planea "avanzar hacia Marte" próximamente.

La llamada telefónica de ayer siguió la línea de una famosa tradición, sobre todo en memoria al momento en que el expresidente Richard Nixon llamó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin mientras hacían el primer alunizaje, el 20 de julio de 1969.