6 de abril de 2026 - 19:16

Récord: la misión Artemis II alcanzó la mayor distancia desde la Tierra jamás lograda por humanos

La misión Artemis II superó la distancia máxima alcanzada por el Apolo 13 y marcó un nuevo récord en la exploración humana.

Tripulación de Artemis II supera récord de distancia a la Tierra de Apolo 13.

Tripulación de Artemis II supera récord de distancia a la Tierra de Apolo 13.

Foto:

NASA
Por Redacción Mundo

La misión Artemis II alcanzó un nuevo hito en la exploración espacial al convertirse en el vuelo tripulado que más se alejó de la Tierra en la historia, superando la marca establecida por el Apolo 13 hace más de cinco décadas.

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Según confirmó la NASA, la nave Orión llegó a una distancia de 406.676 kilómetros del planeta, superando el récord anterior de 400.171 kilómetros alcanzado en 1970.

El hito se concretó alrededor de las 14.57 (hora argentina), cuando la tripulación rompió oficialmente la marca histórica.

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Un récord con valor simbólico

Desde el Centro de Control de la Misión, la operadora Jenni Gibbons recordó el logro del Apolo 13 y destacó el nuevo récord. “Hoy, en nombre de toda la humanidad, están superando esa frontera”, expresó.

Por su parte, el astronauta Jeremy Hansen destacó el significado del momento: “Al superar la mayor distancia que los humanos hayan recorrido desde la Tierra, lo hacemos honrando los esfuerzos de nuestros predecesores”.

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Uno de los momentos más esperados de la misión será el paso por la cara oculta de la Luna, donde la nave perderá comunicación con la Tierra durante unos 40 minutos. Este fenómeno está previsto para las 19:44 (hora argentina) y permitirá a los astronautas observar y fotografiar una región que no se ve desde nuestro planeta.

La última vez que los humanos presenciaron esta zona fue en 1972, durante la misión Apolo 17.

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Un viaje con historia a bordo

La tripulación —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— también lleva consigo un objeto simbólico: un parche de la misión Apolo 8. El piloto Victor Glover explicó que el emblema fue enviado por la familia de Jim Lovell, histórico protagonista de las misiones Apolo 8 y 13.

Antes de su fallecimiento, Lovell dejó un mensaje para la tripulación actual: “¡Bienvenidos a mi antiguo barrio! Me enorgullece pasarles el testigo mientras orbitan la Luna”.

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