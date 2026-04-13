Tras Artemis II, ¿cuándo y cómo serán las siguientes misiones a la Luna?

El regreso a la Luna ya no es una promesa lejana: después del impacto que generó Artemis II , la primera misión tripulada en órbita lunar en más de medio siglo desde el programa Apolo, el plan entró en una fase mucho más ambiciosa, con fechas, objetivos concretos y una competencia global entre Estados Unidos y China cada vez más marcada.

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"Aprender todo lo posible sobre Orión es de importancia crítica, porque Artemis III está a un año de distancia . Ahí es donde vamos a probar esta misma nave junto con los módulos de alunizaje lunar", dijo el administrador de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés), Jared Isaacman.

Todo esto -aseguró- servirá para informar misiones posteriores como Artemis III y, sobre todo, Artemis IV , "que es cuando realmente volveremos a poner astronautas en la superficie lunar".

Postales de la Luna tomadas por la tripulación de la misión Artemis II

Postales de la Luna tomadas por la tripulación de la misión Artemis II

Ya no será la misión que pise la Luna, luego de las reprogramaciones y los cambios dispuestos por la NASA. Su rol será técnico , pero fundamental: p robar en órbita los sistemas de acoplamiento entre la nave Orión y módulos privados desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

El " ensayo general " es clave para garantizar que todo funcione antes del alunizaje real.

La cápsula Orión, utilizada en la misión Artemis II La cápsula Orión, utilizada en la misión Artemis II NASA

Artemis IV - principios de 2028

Acá seremos testigos del verdadero hito: el regreso de humanos a la superficie lunar desde Apolo 17 (1972).

La misión apunta al Polo Sur lunar, una zona estratégica donde se cree que hay hielo de agua.

Según lo proyectado por la agencia estadounidense, dos astronautas descenderán durante aproximadamente una semana, recolectando muestras y realizando experimentos científicos con trajes avanzados desarrollados por Axiom Space.

Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar. Artemis II. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar. NASA

Artemis V - finales de 2028

El paso siguiente será empezar a construir. Esta misión llevará infraestructura pesada para una futura base o colonia lunar, marcando el inicio de una presencia humana sostenida en la Luna.

El objetivo, desde Artemis V, será que las misiones tripuladas se realicen cada seis meses, con al menos dos compañías involucradas en el desarrollo de módulos de aterrizaje y sistemas de soporte.

Recreación de una base lunar de la NASA Recreación de una base lunar de la NASA NASA

Blue Origin, en particular, fue elegida para desarrollar el sistema Blue Moon para Artemis V, así como naves de logística para futuras expediciones. SpaceX, por su parte, trabaja en el cohete Starship, aunque enfrenta desafíos de ingeniería y advertencias de posibles nuevos retrasos.

"Estados Unidos nunca volverá a renunciar a la Luna", ya afirmó Isaacman, el jefe de la NASA.

China también va a la Luna

Mientras Estados Unidos ajusta su calendario, China avanza con una estrategia propia, sostenida y silenciosa pero también con "taikonautas".

La Administración Espacial Nacional de China (CNSA) ya logró hitos únicos, como la misión Chang’e-4, que aterrizó en la cara oculta de la Luna en 2019.

Chang'e-4, misión de China, en la Luna (2019) Chang'e-4, misión de China, en la Luna (2019) EPA

Chang’e-7 - 2026

Buscará hielo en la cuenca Aitken, en el Polo Sur, con un despliegue tecnológico completo: rover, perforación del suelo, análisis mineralógico y hasta sismógrafos.

Chang’e-8 - 2028 y 2029

La idea es probar cómo usar recursos lunares. Se fabricarán materiales, como ladrillos a partir de regolito, para futuras bases.

Mengzhou - 2030

Como en Artemis IV, pero en versión china: llevar humanos a la Luna.

La nave transportará taikonautas -como se les dice astronautas del programa espacial de China- junto a un módulo de descenso, en una misión que busca competir directamente con el programa estadounidense.