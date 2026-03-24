24 de marzo de 2026 - 13:11

La NASA creará la primera colonia humana en la Luna: esto se sabe de la base permanente

Para 2029, el objetivo final es desplegar instalaciones capaces de sostener una presencia humana continua, incluyendo el uso de reactores nucleares para abastecer de energía.

Recreación de una base lunar de la NASA&nbsp;

Recreación de una base lunar de la NASA 

Foto:

NASA
Recreación de una base lunar de la NASA&nbsp;

Recreación de una base lunar de la NASA 

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NASA
Por Redacción Mundo

Además de confirmar para los primeros días de abril el lanzamiento de Artemis II con tripulación humana, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) presentó este martes su nueva hoja de ruta para establecer una base permanente en la Luna, en un contexto de fuerte competencia global y con el objetivo de consolidar la presencia de la especie fuera de la Tierra.

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El anuncio llegó tras el impulso político del presidente estadounidense Donald Trump y la estrategia delineada por el actual titular del organismo espacial, Jared Isaacman.

El proyecto forma parte de una reconfiguración del programa Artemis, que apunta a retomar los vuelos tripulados y avanzar hacia una instalación permanente en la superficie lunar.

“Nuestro objetivo no es pisar la Luna, sino quedarnos allí”, aseguró Isaacman durante una conferencia en Washington.

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Como primer paso, la agencia se prepara para el lanzamiento de la misión Artemis II en los primeros días de abril.

“Falta solo una semana y puedo confirmar que todo está en orden y no hay ningún impedimento para el lanzamiento”, indicó Lori Glaze, responsable de sistemas de exploración espacial. El plan contempla enviar a cuatro astronautas en una ventana que va del 1 al 6 de abril, sujeta a condiciones climáticas.

La tripulación está conformada por: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense.

El programa Artemis reanudará así la exploración lunar más de cinco décadas después de las misiones del histórico programa Apolo, que culminó en 1972.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen son los astronautas que irán a la Luna en la misión Artemis II

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Según la NASA, la estrategia se desarrollará en etapas.

En una fase inicial, se intensificarán los aterrizajes robóticos y las pruebas tecnológicas, con misiones cada vez más frecuentes a partir de 2027.

Luego, se avanzará en la construcción de infraestructura semihabitable y en la logística de suministros. El objetivo final es desplegar instalaciones capaces de sostener una presencia humana continua, incluyendo el uso de reactores nucleares para abastecer de energía.

Recreación de una base lunar de la NASA
Recreación de una base lunar de la NASA

Recreación de una base lunar de la NASA

Según las proyecciones, desde 2029 podrían realizarse aterrizajes tripulados cada seis meses.

Este ritmo permitiría consolidar una base operativa en la Luna, en lo que ya se perfila como una nueva carrera espacial frente a otras potencias como China.

El rediseño del programa también incluyó la suspensión del proyecto Gateway, la estación orbital lunar, en medio de críticas por costos y demoras. La NASA busca así concentrar recursos en operaciones directas sobre la superficie.

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