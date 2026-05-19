Los cielos de Mendoza cautivaron a la NASA: las impresionantes astrofotografías que llegaron a la agencia espacial

Fotografías capturadas en los paisajes más emblemáticos del sur de Mendoza fueron seleccionadas y publicadas en el Instagram oficial de APOD (Astronomy Picture of the Day), el reconocido programa de divulgación de la NASA .

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El trabajo pertenece al astrofotógrafo argentino Lucas D’Ortone , cuya labor fue destacada por uno de los espacios de referencia mundial más importantes para la astronomía y la fotografía del cielo nocturno.

Las imágenes compartidas por la NASA forman parte de una selección de las mejores capturas astronómicas actuales. Los registros se realizaron en escenarios naturales privilegiados por su baja contaminación lumínica como en Malargüe y el Área Natural Protegida La Payunia , reconocidos por la calidad de sus cielos oscuros y sus condiciones privilegiadas para la observación astronómica.

NASA destaca los cielos de Mendoza: las impresionantes astrofotografías que llegaron a la agencia espacial

Además, en el El Sosneado y tramos de la Ruta 40 , escenarios claves para trabajos de cielo profundo.

Entre las otras postales destacadas, se observan fenómenos y objetos celestes integrados con la geografía local:

La Vía Láctea sobre los Castillos de Pincheira y el volcán Payén Liso.

sobre los Castillos de Pincheira y el volcán Payén Liso. Las Nubes de Magallanes y la Cruz del Sur sobre el horizonte mendocino.

y la sobre el horizonte mendocino. Cometas recientes, como el C/2025 R3 PanSTARRS y el cometa SWAN , fotografiados junto a volcanes y rutas del sur provincial.

y el cometa , fotografiados junto a volcanes y rutas del sur provincial. La galaxia de Andrómeda y la región de Rho Ophiuchi.

NASA destaca los cielos de Mendoza: las impresionantes astrofotografías que llegaron a la agencia espacial Lucas D'Ortone - NASA

D’Ortone aclaró que, si bien las imágenes ya lucen en el Instagram oficial de APOD, todavia no fueron publicadas como la "Imagen Astronómica del Día" en el sitio web principal del programa de la NASA.

Quién es Lucas D’Ortone

Oriundo de de Mar del Plata, cuenta con más de 15 años de trayectoria en la planificación y captura de imágenes astronómicas. Su técnica busca registrar el cosmos respetando los colores y características reales del universo. Además de su labor artística, se dedica a la formación mediante talleres de divulgación científica.

Según destacó el Gobierno de Mendoza, "las fotografías destacadas vuelven a poner en valor a Mendoza como uno de los grandes escenarios naturales del país para el astroturismo, gracias a la combinación de paisajes únicos, baja contaminación lumínica y cielos de gran calidad para la observación nocturna".