Emotiva liberación de animales autóctonos que estaban encerrados como mascotas

Tras ser víctimas del tráfico de fauna ilegal y mascotismo (retención de animales silvestres o exóticos en hogares particulares), varios ejemplares de la fauna autóctona mendocina volvieron a abrazar su libertad en una conmovedora liberación .

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El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza reinsertó en su hábitat natural a 6 especies pertenecientes a la fauna autóctona mendocina . Los animales estaban retenidos en casas como si fueran mascotas , un delito penado por ley .

Las especies liberadas fueron un gavilán mixto , una serpiente coral , un chimango , un flamenco austral , un zorro gris y caranchos , quienes volvieron a sus hogares naturales para proteger la biodiversidad.

Estas especies cumplen diversas funciones que mantienen el funcionamiento y equilibrio del ecosistema provincial , por ejemplo al regular naturalmente el control biológico de otras especies consideradas plagas urbanas o al aportar a la eliminación de restos orgánicos que podrían convertirse en focos de enfermedades .

Recuperación de la fauna autóctona

El reencuentro con la naturaleza no fue al azar ni caprichoso. Para volver a su hábitat, las especies tuvieron que rehabilitarse y pasar por revisiones veterinarias.

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“Antes de su retorno a un ambiente natural, los ejemplares recibieron atención veterinaria integral y un proceso de rehabilitación especializado en el Ecoparque Mendoza, donde se realizan evaluaciones sanitarias y comportamentales destinadas a garantizar que los animales recuperen las capacidades necesarias para sobrevivir y desenvolverse adecuadamente en su entorno natural” explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

El caso de la serpiente coral fue diferente, ya que también intervino el Serpentario de Mendoza Centro Anaconda. Al ser un animal venenoso, el objetivo era garantizar su propio bienestar en conjunto a la seguridad de la población.

serpiente liberada La serpiente coral fue liberada a su hábitat natural. GOBIERNO DE MENDOZA

Más especies se encuentran en proceso de rehabilitación y atención

Por otro lado, se rescataron 8 aves silvestres en Godoy Cruz. Los animales estaban enjaulados a raíz del tráfico ilegal, delito por el que la Policía detuvo a 5 personas.

Las especies recuperadas son 4 siete cuchillos, 3 jilgueros y un vira vira, aves silvestres que de forma frecuente son afectadas por el mascotismo y la captura ilegal.

Como los animales ya liberados, para alcanzar la autonomía y volver a su hábitat natural estas aves deben pasar primero por atención veterinaria y un proceso de rehabilitación. Este se llevará adelante en el Centro de Rescate de YPF.

El médico veterinario del Departamento de Fauna Silvestre, Juan Pablo Coniglione destacó la importancia de la rehabilitación y atención veterinaria de las especies silvestres que estuvieron en cautiverio, ya que las aves que ingresan al centro de rescate suelen llegar con lesiones físicas, desnutrición, deterioro del plumaje y alteraciones de la conducta.

“Solo cuando el equipo técnico determina que un ejemplar se encuentra apto, se evalúa su reinserción en ambientes naturales adecuados” indicó Coniglione.

aves rescatadas 8 aves esperan volver a la libertad. GOBIERNO DE MENDOZA

Tráfico ilegal, cautivero y mascotismo: prácticas ilegales y peligrosas para el ecosistema

El mascotismo es un delito penado por la Ley Nacional Nº22.421.

En el caso de las aves, el jefe del Departamento de Fauna Silvestre. Adrián Gorrindo expuso algunas de las prácticas ilegales con las que frecuentemente logran encerrar a las especies.

“Utilizan ejemplares como llamadores y colocan tramperos en el terreno para atraer y capturar otras aves presentes en el lugar, utilizando diferentes elementos prohibidos por la normativa de fauna silvestre en la provincia. No podemos dejar de resaltar la crueldad y el maltrato sobre las aves que son capturadas con la ayuda de pegamentos que colocan sobre el monte nativo, donde literalmente las aves quedan pegadas a las ramas, hasta que el cazador llega y las captura” explicó Gorrindo.

Por otro lado, Haudet recordó que evitar el contacto directo con la fauna silvestre y desalentar su tenencia como si fuera una mascota constituye una de las medidas fundamentales de salud pública y conservación.

“Muchas especies silvestres pueden actuar como reservorios de enfermedades zoonóticas, es decir, patologías transmisibles entre animales y seres humanos”, expresó.

Las autoridades del Departamento de Fauna hicieron foco en la importancia de dar aviso en caso de registrar animales silvestres heridos o en situaciones de riesgo.

Canales oficiales para reportes y denuncias de fauna silvestre

El Gobierno de Mendoza extiende las siguientes formas de contacto para reportar situaciones irregulares o delictivas: