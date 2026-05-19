El feroz enfrentamiento entre un famoso ciclista y un automovilista: "No sabés quién soy yo"

Ocurrió este lunes sobre avenida Libertador. El coductor se molestó por la forma en que transitaban las bicicletas y golpeó al reconocido deportista.

El feroz enfrentamiento de un famoso ciclista sanjuanino con un automovilista: "No sabés quién soy yo".

Un violento episodio ocurrió en Rivadavia, provincia de San Juan, cuando un conductor agredió a Leonardo Cobarrubia, excampeón Argentino de Ruta y figura del ciclismo local. El incidente ocurrió a plena luz del día sobre la avenida Libertador, en las inmediaciones del Jardín de los Poetas.

El conflicto se originó mientras un grupo de ciclistas circulaba en doble fila por la mencionada arteria. Según "Los Cazadores de Noticias", el automovilista se molestó por la forma en que transitaban las bicicletas, detuvo su vehículo y descendió para confrontarlos.

El video viral de la pelea En la discusión, que fue filmada y viralizada rápidamente en redes sociales y grupos de WhatsApp, se escucha un fuerte intercambio verbal. En los videos se ve al conductor reclamar: "¿Yo me tengo que frenar por ustedes? Vos no seas atrevido. Ya me vas a querer provocar, cul..." para posteriormente decirle a Cobarrubia en la cara "desde allá te vengo tocando bocina, hacete a la orilla".

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Por su parte, el grupo de ciclistas intentó defender la circulación del grupo y reclamó: "Venimos bien nosotros. ¿Por qué no podés respetar?". En el momento más álgido de la discusión, el automovilista golpeó en el rostro a Leonardo Cobarrubia quien reaccionó muy enejado y lanzó: "Uy, vos no sabés quién p... soy", mientras intentaba comunicarse por teléfono.