Tráfico ilegal de fauna: rescataron aves silvestres en cautiverio en una vivienda de Guaymallén

Luego de la evaluación realizada, los ejemplares permanecen en cuarentena para luego avanzar hacia una etapa de rehabilitación.

Rescataron aves silvestres en cautiverio, la tenencia de una de las especies halladas tiene una multa que puede superar los tres millones de pesos. 

Un trabajo conjunto entre el Ministerio de Energía y Ambiente y el Ministerio de Seguridad, logró el rescate de aves silvestres protegidas que se encontraban en cautiverio en un domicilio particular de Guaymallén.

El operativo fue llevado adelante por el equipo de Fauna Silvestre de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, en articulación con personal de la Policía Rural de Mendoza, en el marco de una investigación vinculada al tráfico ilegal de fauna.

La persona responsable del domicilio fue identificada y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la jurisdicción correspondiente.

Entre los ejemplares rescatados se identificaron especies cardenales amarillos, siete cuchillos, jilgueros, cardenales copete rojo, reina mora y diucas. Tras el hallazgo, las aves fueron trasladados al Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la provincia, donde se inició una evaluación individual para determinar su estado sanitario y definir el protocolo de recuperación correspondiente.

aves cautiverio

Actualmente, los ejemplares permanecen en cuarentena para luego avanzar hacia una etapa de rehabilitación. Aquellas aves que logren una autonomía compatible con la vida silvestre serán reinsertadas en su hábitat natural.

Rescate de una de las aves fundamentales para Mendoza

“El cardenal amarillo es mucho más que una de las aves más bellas de Mendoza: es un eslabón crítico para la salud de nuestros ecosistemas, especialmente en las zonas de monte y espinal”, explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Haudet recordó que esta ave cumple funciones ecológicas esenciales, como la dispersión de semillas, entre ellas algarrobo o el piquillín, contribuyendo a la regeneración del bosque. Además, su dieta incluye insectos y larvas, lo que ayuda al control biológico de poblaciones que podrían convertirse en plagas.

cardenal amarillo

A nivel mundial, se estima que quedan entre 1.500 y 3.000 ejemplares de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) en estado silvestre. En Mendoza, su situación es especialmente delicada debido a diversas amenazas, como el tráfico ilegal con fines de mascotismo por su canto melodioso y su coloración llamativa, la pérdida de hábitat por el avance de la frontera agrícola y ganadera, y los ahogamientos en tanques australianos sin rampas de escape.

Haudet remarcó que la multa administrativa por la tenencia ilegal de un cardenal amarillo puede superar los tres millones de pesos, dependiendo de la gravedad del hecho, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder si se configura un delito.

“Por cada animal que se retira del entorno natural y llega a un punto de venta, mueren otros nueve. La fauna silvestre no se vende”, remarcó.

Cómo denunciar si se obtiene información

Estos casos remarcan la importancia de denunciar este tipo de delitos ambientales y se recuerda que la caza, tenencia o comercialización de fauna silvestre está penada por ley.

Canales oficiales para reportes de fauna silvestre

  • Teléfono de Fauna: 261 7503417 (lunes a viernes, de 8 a 13)
  • Correo electrónico: [email protected]
  • Portal de trámites: ticketsform.mendoza.gov.ar
  • Emergencias: 911 (solicitar intervención de la Policía de Seguridad Rural).
