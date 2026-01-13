Dos detenidos por el asalto a Juan Carlos Zaragoza, el anciano de 90 años que murió el lunes

Un hombre de 27 años y una mujer de 22 quedaron a disposición de la Justicia. La víctima había sido atacada el 7 de diciembre y falleció el 11 de enero en Rivadavia, aunque los informes médicos indican que la muerte no estuvo vinculada a las lesiones del robo.

Detuvieron a dos sospechosos por el asalto a Juan Carlos Zaragoza, el vecino de 90 años que murió el lunes. (Gentileza Ministerio de Seguridad)

La investigación por el asalto a Juan Carlos Zaragoza, el hombre de 90 años que fue atacado en su vivienda y murió el lunes 11 de enero en una clínica de Rivadavia, tuvo avances en las últimas horas. Un hombre de 27 años y una mujer de 22 fueron detenidos como sospechosos de participar en el hecho y quedaron a disposición del fiscal Carlos Giuliani.

El ataque ocurrió el 7 de diciembre de 2025, entre las 19.30 y las 20, en una casa ubicada en la intersección de calle Maravilla y carril Retamo, en Philipps, Junín. De acuerdo con la reconstrucción del caso, Zaragoza estaba solo cuando dos personas ingresaron tras forzar una cerradura, lo golpearon y, mediante amenazas, le sustrajeron dinero y otros elementos antes de escapar.

El hombre sufrió un corte profundo en la frente, politraumatismos y fractura de cadera. Primero fue internado en el Hospital Perrupato y luego trasladado a un centro de salud privado. El 24 de diciembre fue operado de la cadera, se le colocó una prótesis y posteriormente recibió el alta médica.

detenida 1 El 5 de enero volvió a ser hospitalizado en la Clínica del Este, en Rivadavia, por un cuadro de dolor abdominal. El 11 de enero falleció. De acuerdo con la documentación médica incorporada a la causa, murió luego de una intervención por una hernia atascada izquierda y este cuadro no tuvo relación con las lesiones sufridas durante el asalto.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal de la División Sustracción de Automotores – Robos y Hurtos Zona Este, el 12 de enero fue detenido un hombre vinculado a la causa. Según las líneas de investigación, estaría relacionado con otros robos bajo la modalidad de “entradera”, mientras que su pareja tendría participación en la reducción y comercialización de teléfonos de origen ilícito.

Este martes se concretó un allanamiento en una vivienda del asentamiento La Línea, en Rivadavia, donde fue detenida la mujer. Durante el procedimiento se secuestraron celulares, tarjetas SIM y una sustancia que dio positivo para cocaína. Ambos quedaron a disposición del fiscal Giuliani, quien continuará con la investigación para determinar responsabilidades penales y avanzar en la imputación correspondiente por el asalto contra Zaragoza.